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موعد انطلاق تقييمات تلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي النهائية - أخبار كلمتك

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موعد انطلاق تقييمات تلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي النهائية - أخبار كلمتك

موعد انطلاق تقييمات تلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي النهائية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 04:42 مساءً -  يبحث عدد كبير من أولياء الأمور عبر محركات البحث المختلفة عن موعد تقييمات تلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي للعام الدراسي 2024-2025 النهائية.

تقييمات تلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي

وتنطلق تقييمات تلاميذ الصفين الأول والثانى الابتدائي  النهائي من 16 حتى 23 يناير المقبل.

ضوابط ومواعيد تقييمات الفصل الدراسي الأول

 حددت وزارة التربية والتعليم، ضوابط ومواعيد تقييمات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024 /2025 لكلٍّ من الصف الأول والثاني الابتدائي.

أرسلت الإدارة المركزية  للتعليم الابتدائي، خطابًا رسميًا للمديريات التعليمية، بشأن تقييمات الفصل الدراسي الأول للصف الأول والثاني الابتدائي، للعام الدراسي الجديد.

 

مواعيد تقييمات الفصل الدراسي الأول للمرحلة الابتدائية 

 وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه في ضوء الجهود التي تبذلها بهدف تقديم خدمات تعليمية متميزة، وحرصا من الوزارة على متابعة مستوى الأداء التعليمي لتلاميذ الصفين الأول والثاني من الحلقة الابتدائية بمرحلة التعليم الأساسي، وكذلك متابعة معدلات تقدم التلاميذ بهدف رصد نقاط القوى لديهم وتعزيزها والوقوف على نقاط الضعف ومواجهتها.

 

ضوابط تقييم الصف الأول والثاني الابتدائي

 وطبقًا للقرار الوزارى رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٢٤ عند تقييم الصفين الأول والثاني الابتدائي عن الفصل الدراسي الأول وفق ما ورد بالمادة الرابعة بالقرار الوزاري يتم الآتي:

1- (يقوم نظام التقييم للصفين الأول والثانى من الحلقة الابتدائية على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للتلميذ من خلال المهام الفردية والجماعية بأنواعها "التحريرية - الشفوية - المهارية"). 


2- مع مراجعة نسبة حضور التلاميذ طبقا لما ورد بالمادة الخامسة بالقرار الوزاري رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٢٤ على أن يتم: 
3- تهيئة الطلاب للتعامل مع الاختبارات في الصف الأعلى.
4-تحفيز الطلاب على تحسين أدائهم وذلك من خلال استخدام أنماط تحفيزية مناسبة لهذه المرحلة العمرية.
5- إحاطة أولياء الأمور بنتائج تلك التقييمات حرصًا على تكامل الأدوار في دعم متابعة التلاميذ.

مواعيد تقييم الفصل الدراسي الأول للصف الأول والثاني الابتدائي

حددت الوزارة أنه اعتبار الفترة من ٢٩ / ١٢ / ٢٠٢٤ حتى ٥ / ١ / ۲۰۲٥ مراجعة وتقييم للصفين الأول والثاني الابتدائي (تقييم مبدئي ).

على أن تعقد التقييمات النهائية اعتبارًا الفترة من ١/١٦/ ٢٠٢٥ حتى ٢٣ / ١ / ٢٠٢٥.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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