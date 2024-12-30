الرياضة - 06:16 - «حمدي الحماحمي».. رئيسًا لمصلحة دمغ المصوغات والموازين - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:16 - «حمدي الحماحمي».. رئيسًا لمصلحة دمغ المصوغات والموازين - أخبار كلمتك

ضمت 20 عملًا، تركي آل الشيخ يعلن القائمة القصيرة لجائزة القلم الذهبي - أخبار كلمتك

ضمت 20 عملًا، تركي آل الشيخ يعلن القائمة القصيرة لجائزة القلم الذهبي - أخبار كلمتك

عاجل:مندوبة امريكا لدى مجلس الأمن تتحدث عن الضربات الإسرائيلة ضد الحوثي - أخبار كلمتك

عاجل:مندوبة امريكا لدى مجلس الأمن تتحدث عن الضربات الإسرائيلة ضد الحوثي - أخبار كلمتك

تعادل سلبي بين الأهلي وإنبي في الشوط الأول - أخبار كلمتك

تعادل سلبي بين الأهلي وإنبي في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:58 - وزير الداخلية يبحث خطط تأمين احتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:58 - وزير الداخلية يبحث خطط تأمين احتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:58 - آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الإثنين بختام التعاملات - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:58 - آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الإثنين بختام التعاملات - أخبار كلمتك

سعر القصدير في السوق اليوم الإثنين 30/12/2024 - أخبار كلمتك

سعر القصدير في السوق اليوم الإثنين 30/12/2024 - أخبار كلمتك

مدبولي: الرئيس وجه بالإسراع في خطوات طرح شركات القوات المسلحة الأربع - أخبار كلمتك

مدبولي: الرئيس وجه بالإسراع في خطوات طرح شركات القوات المسلحة الأربع - أخبار كلمتك

أول تعليق لمدبولي بشان بقرارات "الأعلى للإعلام" لضبط أداء البرامج الدينية والرياضية - أخبار كلمتك

أول تعليق لمدبولي بشان بقرارات "الأعلى للإعلام" لضبط أداء البرامج الدينية والرياضية - أخبار كلمتك

الحكومة و"التحالف الوطني" يبحثان توزيع 2 مليون "كرتونة رمضان" دعما للأسر المحتاجة - أخبار كلمتك

الحكومة و"التحالف الوطني" يبحثان توزيع 2 مليون "كرتونة رمضان" دعما للأسر المحتاجة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

برلماني ينتقد عدم تفعيل لجنة حقوق الإنسان بوزارة التربية والتعليم - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
برلماني ينتقد عدم تفعيل لجنة حقوق الإنسان بوزارة التربية والتعليم - أخبار كلمتك

برلماني ينتقد عدم تفعيل لجنة حقوق الإنسان بوزارة التربية والتعليم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 30 ديسمبر 2024 04:38 مساءً - ناقشت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة أيمن أبو العلا، وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائبة غادة الضبع بشأن نشر الوعي بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في المدارس الابتدائية والاعدادية والثانوية لنشر الوعي المجتمعي بها وتعريف الطلاب والطالبات بأهميتها في المجتمع المصري.

وانتقد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عدم تفعيل لجنة حقوق الإنسان بوزارة التربية والتعليم، مشيرا إلى أن هناك شكاوى متعددة من عدم رد وزارة التربية والتعليم على الشكاوى الموجهة، منتقدا تجاهل التوصيات في هذا الشأن.

وشدد أبو العلا، على ضرورة التمثيل الجيد لوزارة التربية والتعليم في اجتماع لجنة حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هناك مشكلات كبيرة في ملف حقوق الإنسان، وفي مقدمتها أزمة التنمر.

ودعا النائب، إلى ضرورة أن يكون الطلاب على دراية كاملة بما جاء في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هناك بالفعل مواد عن المواطنة وحقوق الإنسان يتم تدريسها.

وانتقد النائب محمود عصام، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، غياب التمثيل الجيد من وزارة التربية والتعليم في اجتماع اللجنة لمناقشة ملف إنشاء وحدة حقوق الإنسان بالوزارة.

وشدد عصام، على أهمية أن يكون هناك تفاصيل كاملة بشأن وحدة حقوق الإنسان بوزارة التربية والتعليم، وتفعليها للقيام بدورها على أكمل وجه.

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة حضور وزير التربية والتعليم، لاجتماع اللجنة للرد على كافة الاستفسارات في شأن وحدة حقوق الإنسان.

من جانبهم أكد ممثلو وزارة التربية والتعليم، أن هناك توعية تقوم بها المدراس، لاسيما فيما يتعلق بقضية التنمر.

وأوضح ممثلو الوزارة، أنه يتم تخصيص نحو 3 دقائق في طابور الصباح في كل مدرسة في المناسبات المختلفة للحديث بشأن الظواهر السلبية وبينها التنمر والعنف ضد المرأة.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

حصاد 2024، جهود دعم شبكات الأمان الاجتماعي وتوفير حياة كريمة للمواطنين بقيادة السيسي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق