طقس رأس السنة 2025.. أجواء أوروبية وسقوط أمطار والصغرى بالقاهرة 11 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 30 ديسمبر 2024 04:18 مساءً - الطقس غدا.. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، طقس رأس السنة، مشيرة إلى سيطرة الأجواء الباردة على محافظات مصر.

حالة الطقس غدا

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، طقس رأس السنة، مشيرة إلى أنه يسود غدا الثلاثاء طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء يصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق الصحراء الغربية.

طقس رأس السنة

وكشفت الأرصاد عن الظواهر الجوية المتوقعة الثلاثاء، مشيرة إلى وجود فرصة لسقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وأضافت أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وسيناء وخليج السويس تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وتنشط رياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط غدا

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

درجات الحرارة غدا الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 18 11 العاصمة الإدارية 18 09 6 أكتوبر 19 09 بنها 18 11 دمنهور 18 11 وادي النطرون 19 10 كفر الشيخ 18 10 المنصورة 17 11 الزقازيق 18 11 شبين الكوم 18 10 طنطا 17 09 دمياط 18 10 بورسعيد 17 11 الإسماعيلية 18 09 السويس 17 09 العريش 18 07 رفح 17 07 رأس سدر 21 09 نخل 16 02 كاترين 10 - 01 الطور 18 09 طابا 17 06 شرم الشيخ 20 13 الإسكندرية 18 11 العلمين 17 10 مطروح 18 10 السلوم 17 11 سيوة 17 04 رأس غارب 20 11 الغردقة 21 12 سفاجا 20 12 مرسى علم 21 13 شلاتين 24 14 حلايب 22 15 أبو رماد 23 15 رأس حدربة 22 16 الفيوم 18 08 بني سويف 17 07 المنيا 18 06 أسيوط 17 06 سوهاج 19 08 قنا 21 10 الأقصر 21 09 أسوان 20 09 الوادي الجديد 19 07 أبو سمبل 20 10