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وكيل تعليم الجيزة يفتتح مركز الموهوبين والتعلم الذكي بالدقي - أخبار كلمتك

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وكيل تعليم الجيزة يفتتح مركز الموهوبين والتعلم الذكي بالدقي - أخبار كلمتك

وكيل تعليم الجيزة يفتتح مركز الموهوبين والتعلم الذكي بالدقي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 30 ديسمبر 2024 04:18 مساءً - افتتح سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الإثنين، مركز الموهوبين والتعلم الذكي بإدارة الدقي، داخل مدرسة الشهيد أحمد أبو دهب الرسمية المتميزة للغات.

وقال عطية، إن افتتاح مركز الموهوبين والتعلم الذكي يعكس رؤية عميقة تُترجم إلى أفعال تستهدف دعم الطلاب المتميزين وتحفيز عقولهم النابغة، مضيفا أن المركز يُجسّد طموحنا في تنمية أجيال تحمل راية الوطن بفخر وإبداع، ونسعى بكل طاقتنا إلى بناء جيل واعٍ ومبدع يُسهم في تحقيق نهضة مصر التعليمية."

وأكد أنه بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصبح التعليم في مصر مساحة واسعة للإبداع وميدانًا لاكتشاف المواهب وصقلها، ليصبح كل طالب شعلة من الأمل تُضيء المستقبل.

وأشار إلى مسابقة سجل 26 على مستوى الإدارة للصف الثالث الابتدائي، والتى أُقيمت تحت إشراف التعليم الابتدائي، وشملت اختبارًا عن مخارج الحروف والأصوات، إلى جانب إملاء يُعزّز مهارات القراءة والكتابة.

وأشاد بالتنظيم الدقيق للمسابقة، وأثنى على الجهود المبذولة لتحسين أداء الطلاب. كما وجّه بتكثيف التدريبات والدعم المستمر لتحقيق التفوق في مهارات اللغة.

وفى نهاية زيارتة أكد وكيل الوزارة أن افتتاح مركز الموهوبين والتعلم الذكي يُمثل خطوة أساسية نحو تعزيز مكانة التعليم كدعامة رئيسية لبناء الوطن. مع كل إنجاز تعليمي، نُضيف لبنة جديدة في صرح النهضة، ومع كل طالب موهوب، نُشعل شعلة أمل نحو مستقبل مشرق. تحيا مصر بأبنائها ومعلميها، وقيادتها التي تُضيء لنا طريق التقدم."

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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