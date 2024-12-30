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وزير الصحة يستعرض حصاد مبادرة بداية جديدة للإنسان المصرى على موجات الشرق الأوسط - أخبار كلمتك

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وزير الصحة يستعرض حصاد مبادرة بداية جديدة للإنسان المصرى على موجات الشرق الأوسط - أخبار كلمتك

وزير الصحة يستعرض حصاد مبادرة بداية جديدة للإنسان المصرى على موجات الشرق الأوسط - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 04:02 مساءً - يكشف الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان على موجات الشرق الاوسط حصاد مبادرة بداية جديدة للانسان المصرى ورؤية الدولة للتنمية البشرية وما تحقق على الارض وكواليس التعاون مع مختلف وزارات وهيئات الدولة والمتابعة اليومية للرئيس السيسي لهذا الملف الهام والحيوى.

يذكر أن اللقاء من إعداد وتقديم شيرين عبد الخالق وإخراج تامر حسنى غنيم حيث إن احتفالات الشرق الاوسط مستمرة على مدار يوم وليلة رأس السنة ويذاع لقاء الدكتور  خالد عبد الغفار من الواحدة وحتى الثانية ظهرًا على موجات الشرق الأوسط ٨٩.٥fm 774am  وعلى النايل سات ١١٧٦٦ أفقى.

 خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد المجيد

وأعلن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد المجيد 2025، وذلك في إطار خطة الوزارة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار، أن الخطة تتضمن عددًا من المحاور؛ هي (الوقاية، الخدمات الإسعافية، الرعاية الحرجة والعاجلة، التوعية والتثقيف الصحي، متابعة وتقييم الخطة)، لافتًا إلى تشكيل غرفة متابعة مركزية تضم (قطاع الطب العلاجي، الإدارة المركزية للشؤون العلاجية، الإدارة المركزية للطوارئ والرعاية العاجلة)، فضلًا عن تشكيل غرف متابعة بمديريات الشؤون الصحية بالمحافظات.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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