«رئيس النواب» يهنئ الشعب المصري بالعام الميلادي الجديد وعيد الميلاد المجيد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 30 ديسمبر 2024 03:58 مساءً - تقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الإثنين، بالتهنئة للشعب المصري وأعضاء المجلس بمناسبة قدوم العام الميلادي الجديد، وذلك خلال كلمته في الجلسة العامة للمجلس.

وقال المستشار جبالي في كلمته: ونحن نقف على أعتاب عام ميلادي جديد، مودعين لعام آخر قبله شهد العالم فيه تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية، لنستقبل يوم الأربعاء القادم إن شـاء الله ـعامًا ميلاديًا جديدًا، داعين الله سبحانه وتعالى أن تسود فيه الشرعية الدولية والسلام الاجتماعي، وأن تنتهي فيـه الصراعات والنزاعات الإقليميـة، وأن تتحقق جهود التنمية التي تسير فيها مصـر بخطى ناجحة، حتى تأخذ مكانتها التي تليق بها بين دول العالم".

وأضاف: "اغتنم هذه المناسبة لأتقدم لحضراتكم وللشعب المصري الكريم بالتهنئة الصادقة بالسنة الميلادية الجديدة".

وتابع "كما يسعدني أن أتقدم باسمكم وباسمي بالتهنئة الخالصة للأخوة الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد يوم الثلاثاء الموافق السابع من شهر يناير القادم إن شاء الله".

واختتم كلمته قائلا: أسأل الله سبحــانه وتعالى أن يهل العام الميلادي الجديد على الشعب المصري مسلميه وأقباطه، بالخير واليمن والبركات، وأن ينعم على بلدنا الغالية مصر بالرخاء والازدهار بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.