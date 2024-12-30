قصور الثقافة تطلق معرض القناطر الخيرية الأول للكتاب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 30 ديسمبر 2024 03:58 مساءً - تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، «معرض القناطر الخيرية الأول للكتاب»، اليوم الإثنين في السادسة مساء، بقصر ثقافة القناطر، ضمن برامج وزارة الثقافة، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء أيمن عطية، محافظ القليوبية.

ويأتي ذلك، حسب بيان الهيئة، بمشاركة الهيئة المصرية العامة للكتاب، ودار الكتب والوثائق القومية، والمجلس الأعلى للثقافة، ودار المعارف.

ويستمر المعرض حتى 7 يناير المقبل، وتقدم هيئة قصور الثقافة أكثر من 250 عنوانًا لما أصدرته خلال العام الحالي بجميع سلاسل النشر، بأسعار مخفضة، ومنها كتب سلسلة الذخائر «الإلمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الإسلام، طبقات الأطباء والحكماء، ومن ذاكرة الكتابة، تاريخ النهب الاستعماري لمصر، المصريون المحدثون، عبد الله جاك مينو وخروج الفرنسيين من مصر، الحملة الفرنسية وظهور محمد علي»، بالإضافة إلى إصدارات الفلسفة "تاريخ الفلسفة الحديثة، ومفهوم الصورة»، وإصدارات حكاية مصر «هيكل وتوفيق الحكيم.. أزمة المثقف المصري، من أحوال حفر البرزخ.. نهاية ديليسبس، مصلحة الجمارك المصرية».

وتقدم قصور الثقافة عددًا من أشهر الأعمال الإبداعية في سلسلة آفاق عالمية، منها «الأحمر والأسود، مدام بوڤاري، حصاد، الملاذ الأخير، سوريا القرن الـ19 في رحلات روسية، حديقة أبيقور وآلهة عطاش، دير بارم، مذكرات مجنون»، بجانب مجموعة عميد الأدب العربي طه حسين، ومنها: مستقبل الثقافة في مصر، قادة الفكر، جنة الشوك، من حديث الشعر والنثر، أديب، من بعيد، آراء حرة، تقليد وتجديد، في الصيف، ما وراء النهر، الحياة والحركة الفكرية في بريطانيا.

ويتيح المعرض المنفذ بإشراف الإدارة العامة للتسويق والمبيعات، برئاسة تغريد كامل، أحدث ما صدر عن الهيئة في سلاسل النشر الإقليمي، والتي تتنوع بين الدواوين الشعرية والمجموعات القصصية ومسرحيات الأطفال والدراسات النقدية، ومنها: «ربع آدم، شوارع دايخة ع العمدان، جماليات القصة القصيرة بين الرؤية والتشكيل، موسيقى الحجر، همام ومغارة الأحلام، شارميست، جفنة الدم، حلم سعيد»، بجانب إصدارات السلاسل الإبداعية، ومنها: أصوات أدبية، روائع المسرح العالمي، الدراسات الشعبية والكتابات النقدية، ومجلات قطر الندى للأطفال.

ويتضمن المعرض برنامجًا ثقافيًّا ينفذ بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة القليوبية، برئاسة الفنان ياسر فريد، ويشهد أمسيات شعرية بحضور لفيف من الشعراء والأدباء، يديرها الشاعر والكاتب المسرحي طارق عمران، ويضم اليوم أمسية يشارك بها الشاعران محمد هباش وفتحي نور الدين، وتقام غدًا الثلاثاء أمسية بمشاركة الشعراء جواد البابلي، ماجد الهدهد، السيد حسانين، ومحمد صبحي، ويشهد يوم الأربعاء 1 يناير مشاركات للشعراء عبد الناصر أحمد، وعصام عبد المحسن، وصلاح عطية، ومحمد البراد، ونجلاء عزت.

أما يوم الخميس 2 يناير فيشهد أمسية بحضور كل من سيد مرسي، وبهجت الدقميري، وسيد الشهبة، وإبراهيم الدسوقي، وأحمد جاد، وسيد صبيح، وتليها في اليوم التالي أمسية بمشاركة سمير بحيري، وأحمد يوسف أبو النجا، ومحمد کامل، ومحمد عبيد، وممدوح بدر، وفي يوم السبت 4 يناير تقام أمسية يشارك بها كل من سميح عزت، وعاطف الشاذلي، وأيمن إسماعيل، وياسمين ثابت.

وفي يوم الأحد 5 يناير، تُقام أمسية بحضور الشعراء: إكرام عمارة، ورفعت المرصفي، وعصام بدر، ورجب الأغر، ومحمد متولي. ويشهد يوم الإثنين 6 يناير حضور الشعراء: سامي علي البدوي، وحسن حلمي، وفتحي حلمي، وعواد مهني، ومحمد متولي، بينما يتضمن اليوم الختامي مشاركات للشعراء سليمان الزهيري، ومصطفى حجاب، ومحمد شاكر، وولاء محمد، وفوزي فهمي، ومحمود الشافعي.

ويأتي معرض القناطر الخيرية الأول للكتاب، استمرارًا لتكثيف النشاط بمدينة القناطر الخيرية بعد استضافتها مهرجان القناطر الأول للفنون والثقافة، الأسبوع الماضي.