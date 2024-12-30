تنفيذ 22 ألف زيارة منزلية لتعريف الأسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 03:32 مساءً - تلقت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تقريرًا عن مجهودات الصندوق على مدار عام 2024 بالمناطق المطورة " بديلة العشوائيات "والمناطق المجاورة التي سيتم تطويرها حيث تم تنفيذ العديد من البرامج التوعوية المتكاملة للوقاية الإدمان، وذلك تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات".



الوقاية من تعاطي المخدرات



وكشف التقرير عن تنفيذ العديد من البرامج التوعوية حول كيفية الوقاية من الإدمان من خلال زيادة الوعي بين قاطني المناطق السكنية الجديدة " بديلة العشوائيات مثل " حي الأسمرات والمحروسة وحدائق أكتوبر الخيالة، أهالينا وروضة السيدة وروضة السودان،وبشاير الخير وحى الضواحي ببورسعيد " وأيضا في العديد من المناطق المجاورة التي سيتم تطويرها خلال الفترة المقبلة وخاصة للشباب والمراهقين وأيضا التدريب على اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من تعاطي المخدرات، وكذلك تعزيز الوعي والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات، وأن هذه التدخلات اعتمدت على تنفيذ حملات الزيارات المنزلية والتواصل المباشر مع الأسر المقيمة في هذه المناطق،وتأهيل الكوادر المجتمعية من الشباب للمشاركة في جهود التوعية بخطورة القضية، حيث تم تنفيذ 22 ألف زيارة منزلية استهدفت الاسر المقيمة في المناطق المطورة وأيضا المناطق المجاورة بمتوسط عدد 2 زيارة الى 3 زيارات لكل أسرة علي مدار العام بهدف تعزيز الوعى والتثقيف الاسرى بما يكفل تمكين الأسر بهذه المناطق من مواجهة مشكلة المخدرات وتعريفهم بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي،وسبل المواجهة، والتعريف بخدمات "الخط الساخن 16023" على مستوى المشورة والدعم النفسي والعلاج والتأهيل،وحث مرضي الإدمان منهم علي التقدم للعلاج المجاني الذي يقدمه الصندوق في عيادته المتواجدة بهذه المناطق أو بمراكزه العلاجية التابعة،،وتم اختيار أكثر من 220 كادر من أبناء المناطق المطورة وبناء قدراتهم كمتطوعين وقيادات طبيعية تقوم بتنفيذ أنشطة الوقاية ونشر رسائل التوعية داخل تلك المناطق .





عدد العيادات بالمناطق المطورة



من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه تم تشغيل 3 عيادات جديدة خلال عام 2024 ليصل إجمالي عدد العيادات بالمناطق المطورة الى 9 عيادات تابعة للخط الساخن "16023" لاستقبال طالبي الخدمات العلاجية، بهذه المناطق المطورة وتقديم المشورة وإحالة المرضى لتلقى العلاج في المراكز التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن والبالغ عددها ٣٤ مركز علاجي في 19 محافظة حتى الآن مع وضع برنامج عمل للفريق العلاجي بالخط الساخن داخل العيادات بالمناطق المطورة والتي يتواجد بها بشكل يومي عدد من الأخصائيين النفسيين المؤهلين لهذا الغرض وقدمت هذه العيادات الخدمات لأكثر من 20 ألف مريض إدمان " جديد ومتابعة " من أبناء المناطق المطورة والمناطق المجاورة، وتمثلت الخدمات في تقديم "خدمات المشورة، الدعم النفسي،والعلاج والتأهيل للمتعافين لمنع الانتكاسة "، وتم تقديم الخدمات العلاجية مجانًا وفى سرية تامة،،بالإضافة إلي الرعاية اللاحقة والمتابعة المستمرة للمتعافين من مرض الإدمان لمواجهة حالات الانتكاسة.





مبادرات مجتمعية للوقاية من تعاطي المخدرات



كما تم تنفيذ مبادرات مجتمعية استهدفت 100 الف مواطن من المارة والزائرين لتلك المناطق ايضا وكذلك تنفيذ برنامج المهارات الحياتية الإيجابية وسلسلة من ورش الحكي والأنشطة الفنية التي يتم من خلالها نشر رسائل التوعية بشكل جذاب، واستفاد منها أكثر من 5000 طفل،وأيضا الاهتمام بالنشء والشباب من خلال تنفيذ برنامج "اختار حياتك" للوقاية من المخدرات بالمدارس المتواجدة بالمناطق المستهدفة؛،إضافة إلى تنفيذ سلسلة من الأنشطة الفنية والرياضية والاجتماعية بهدف تعزيز القيم الثقافية الإيجابية والرد على المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالمخدرات، والتعريف بخدمات علاج الإدمان، وطباعة عدد من المطويات والمنشورات الوقائية، وتوزيعها على المستفيدين ببرامج الوقاية والعلاج،كذلك تنفيذ أكثر من 70 لقاءً للسيدات لتدريبهن على عوامل الحماية ومواجهة المخاطر لاسيما أضرار التعاطي والإدمان واستفاد من هذه اللقاءات أكثر من 5 الاف سيدة وفتاة بهدف تعزيز الوعي والتثقيف الأسري لمواجهة مشكلة المخدرات وتعريفهم بآليات الاكتشاف المبكر لتعاطي المواد المخدرة، وسبل المواجهة، والتعريف بخدمات "الخط الساخن 16023" كما تم تنفيذ أكثر من 34 نشاط رياضي متنوع " دوري كرة قدم.. تنس طاولة " ضمن حملة " أنت أقوى من المخدرات " بمشاركة شباب المناطق المطورة، كما تم تنظيم لقاءات دينية بالمساجد والكنائس استهدفت رواد دور العبادة لتوعيتهم بأضرار تعاطي المواد المخدرة أيضا تنفيذ الأنشطة الوقائية داخل 35 مدرسة بالمناطق المطورة واستهدفت جميع الفصول الدراسية لضمان وصول الرسائل التوعوية للطلاب بالإضافة الى تنظيم معسكرات تدريبية وورش عمل لمتطوعى المناطق المطورة لرفع مهاراتهم وتأهيلهم بكافة المعارف عن أنواع المخدرات وتأثيراتها واضرارها خاصة المخدرات " التخليقية ".

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