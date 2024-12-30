على 3 أقساط.. طرق سداد مصروفات المدارس المصرية اليابانية 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 30 ديسمبر 2024 03:18 مساءً - مصروفات المدارس المصرية اليابانية.. حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مصروفات المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي الجديد 2025-2026 وطرق سدادها، تزامنًا مع فتح باب التقديم والالتحاق.

مصروفات المدارس المصرية اليابانية

أوضحت وزارة التربية والتعليم، أن قيمة مصروفات المدارس المصرية اليابانية 18 ألف و650 جنيها فقط لا غير غير شاملة الزى المدرسي والكتب الدراسية.

قيمة الزي المدرسي إجباري

وأشارت الوزارة، إلى أن قيمة الزي المدرسي إجبارية لبداية كل مرحلة «المستوى الأول رياض الأطفال، الصفين الأول والرابع الابتدائي، والصف الأول الإعدادي» والطلاب المستجدين بكل الصفوف.

قواعد سداد المصروفات الدراسية للمدارس المصرية اليابانية

- يمكن سداد المصروفات الدراسية للمدارس المصرية اليابانية عن طريق السداد المباشر عبر ماكينة الدفع المباشر «POS» بالمدرسة لكامل المصروفات الدراسية والكتب الدراسية والزي المدرسي.

- ويمكن سداد المصروفات الدراسية للمدارس المصرية اليابانية، من خلال فرع بنك مصر بموجب أصل إيصال/ إيصالات السداد ولا يتم قبول صورة من الإيصال أو صورة على الواتس آب أو أي تطبيق أخر.

أقساط المصروفات الدراسية للمدارس المصرية اليابانية

وتابعت الوزارة أنه يتم دفع المصروفات الدراسية للمدارس المصرية اليابانية على ثلاث أقساط «قسط في خلال أسبوع من إخطار ولى الأمر بقبول ملف الطفل - القسط الثاني في شهر نوفمبر - القسط الثالث في شهر يناير».

ضوابط القبول في المدارس المصرية اليابانية

- يتم التقديم في المدارس المصرية اليابانية إلكترونيًا.

- التقديم في المدارس المصرية اليابانية لهذا العام مقتصر على رياض الأطفال المستوى الأول والثاني فقط بالمدارس.

- لا يتم النظر والقبول الطلبات بعد المواعيد المحددة.

- يشترط أن يكون الطفل المتقدم مصري الجنسية من أبوين مصريين.

- أن يكون سن الطفل وفق الشريحة العمرية المحددة للمرحلة التعليمية التي سيتم التقدم لها.

- قبول المستوى بناءً على الأماكن المتاحة في الفرع المتقدم إليه.

- في حالة التقدم لمراحل ما بعد أولى رياض أطفال يشترط التحويل من مدرسة لغات.