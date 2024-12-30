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عمرو الليثي يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة العام الميلادي الجديد - أخبار كلمتك

عمرو الليثي يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة العام الميلادي الجديد - أخبار كلمتك

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عمرو الليثي يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة العام الميلادي الجديد - أخبار كلمتك

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عمرو الليثي يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة العام الميلادي الجديد - أخبار كلمتك

عمرو الليثي يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة العام الميلادي الجديد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 30 ديسمبر 2024 03:18 مساءً - هنأ الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة العام الميلادي الجديد.

وجاء في نص البرقية

يسعدني بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن منسوبي اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، أن أتقدم لفخامتكم بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة العام الميلادي الجديد، أعاده الله على فخامتكم وعلى مصرنا الحبيبة وأمتنا العربية والإسلامية بالخير والبركات، داعين المولى عز وجل أن ينعم على فخامتكم بموفور الصحة والعافية، متمنيين لمصرنا الحبيبة كل التقدم والازدهار تحت قيادتكم الرشيدة.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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