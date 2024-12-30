رئيس مجلس النواب يهنئ الشعب المصري بالعام الميلادي الجديد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 30 ديسمبر 2024 03:18 مساءً - تقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بالتهنئة إلى جموع المصريين والأخوة الأقباط بمناسبة قدوم العام الميلادى الجديد.

وجاء في نص التهنئة:

السادة الأعضاء:

ونحن نقف على أعتاب عام ميلادى جديد، مودعين لعام آخر قبله شهد العالم فيه تحـــولات سياسيـــة واقتصاديـــة واجتماعيـــة، لنستقبـــل يوم الأربعاء القادم ــ إن شـاء الله ــ عامًا ميلاديًا جديـدًا، داعين الله سبحانه وتعالى أن تسود فيه الشرعية الدولية والسلام الاجتماعـــى، وأن تنتهــى فـــيـــه الصراعــــــات والنـــزاعــات الإقليميـة، وأن تتحقق جهود التنمية التى تسير فيها مصـــر بخطـــى ناجحــة، حتى تأخذ مكانتها التى تليق بها بين دول العالم.

واغتنم هذه المناسبة لأتقدم لحضراتكم وللشعب المصرى الكريم بالتهنئة الصادقة بالسنة الميلادية الجديدة.

كما يسعدنى أن أتقدم باسمكم وباسمى بالتهنئة الخالصة للأخوة الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد يــوم الثلاثـــاء الموافق السابــع من شهر يناير القادم إن شاء الله.

أســـأل الله سبحــانـــه وتعالـــى أن يهــل العام الميـلادى الجــديد على الشعب المصرى مسلميه وأقباطه، بالخيـــر واليمـــن والبركــات، وأن ينعم على بلدنا الغالية مصر بالرخاء والإزدهـار بقيـادة فخامة السيـد الرئيـس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وكل عام وأنتم بخير.