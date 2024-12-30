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جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الهرم والعمرانية والدقي والعجوزة - أخبار كلمتك

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جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الهرم والعمرانية والدقي والعجوزة - أخبار كلمتك

جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الهرم والعمرانية والدقي والعجوزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 03:16 مساءً -  أعلنت محافظة الجيزة جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل الدراسية بإدارات التعليم بالهرم والعمرانية والدقي والعجوزة، في خطوة لتيسير الأمور على أولياء الأمور والطلاب.

ودعت محافظة الجيزة كافة الطلاب إلى الجد والاجتهاد لتحقيق أفضل النتائج، متمنية لهم التوفيق والنجاح في امتحاناتهم.

جداول امتحانات إدارة الدقي 

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جداول امتحانات ادارة العجوزة 

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جداول امتحانات ادارة الهرم

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جداول امتحانات ادارة العمرانية التعليمية 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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