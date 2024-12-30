محافظ الجيزة يتفقد أعمال التحويلات المرورية في مشروع مترو الأنفاق (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 02:55 مساءً - تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة موقع أعمال الخط الرابع لمشروع مترو الانفاق بنطاق المرحلة الأولي للمحطة رقم 13 المقرر إنشاءها أعلى نفق نصر الدين بحي العمرانية بالإضافة إلى محطة 14 بجوار مستشفى الرمد بحي جنوب الجيزة.



محافظ الجيزة يتابع أعمال التحويلات المرورية

شملت جولة المحافظ متابعة أعمال التحويلات المرورية بمنطقة نصر الدين في ضوء تكثيف العمل لتسليم مواقع المحطات وإنجاز نسب متقدمة في ذلك المشروع القومي الهام.



وحرص المحافظ علي معاينة الخرائط التفصيلية والدراسات المرورية المعدة للتحويلات المرورية اللازمة استعدادًا لتنفيذ الأعمال بمنطقة نفق نصر الدين باتجاه ميدان الجيزة وتسليم قطاع جديد خلال الأيام المقبلة والوقوف على المواقع والطرق والمسارات والشوارع البديلة لتسهيل حركة سير المواطنين والمركبات.



وخلال تفقد المحافظ لشارع ربيع الجيزي باعتباره أحد المحاور والبدائل المرورية الهامة الموازية لشارع الاهرام.

وجه المحافظ برفع كفاءة الشوارع الجانبية بمحيط محطة 13 مشددًا علي الشركة المنفذة للأعمال بإعادة الشيء لأصله خاصة بأعمال الرصف بالإضافة إلى وضع اللوحات واللافتات الإرشادية للتيسير علي المواطنين.

وأكد محافظ الجيزة على المتابعة الدورية لنسب التنفيذ ومدى كفاءة وفاعلية التحويلات المرورية للتيسير علي المواطنين.



وفى ختام جولته حرص المحافظ على متابعة حالة النظافة بداخل المتحف الزراعى بحى الدقى والتي وجه خلالها حي الدقي وهيئة النظافة والتجميل بالدفع بالمعدات وفرق العمل لرفع القمامة ومخلفات الأشجار بداخل المتحف وتحسين كفاءة النظافة.



رافق المحافظ محمد مرعي السكرتير العام المساعد وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة والدكتور وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق واللواء أحمد جلال رئيس حي العمرانية والدكتور أشرف تامر رئيس حي جنوب الجيزة ومحمد رزق رئيس حي الدقي.

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