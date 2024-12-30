رغم هطول أمطار غزيرة.. استمرار حركة الملاحة ورفع درجة الاستعداد بميناء الإسكندرية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 30 ديسمبر 2024 02:46 مساءً - استمرت حركة الملاحة وتداول الحاويات وشحن وتفريغ البضائع ومغادرة ووصول السفن التي تحمل أعلام دول مختلفة ورسوها على الأرصفة بميناء الإسكندرية بشكل طبيعي ومنتظم، رغم هطول أمطار غزيرة علي الإسكندرية منذ عدة أيام.

ووجه رئيس هيئة ميناء الإسكندرية اللواء بحري أحمد حواش، لنشات وقاطرات الإنقاذ والوحدات البحرية ومركز عمليات الميناء برفع درجة الاستعداد، لضمان سرعة الانتقال في حال تلقي أي إشارات استغاثة من السفن والبواخر، حفاظا على الممتلكات والأرواح وسلامة الملاحة البحرية.

وطالب إدارات الميناء المختصة بمتابعة الموقف الجومائي بصفة دورية من خلال التنبؤات الجوية ورصد الحالة الجوية وإذاعة الرصدة الجو مائية على كافة السفن بمناطق الانتظار والمتراكية داخل الميناء.

وشدد بالتنبيه على السفن المتواجدة بالمخطاف الداخلي والمتراكية بالمخطاف الخارجي بالتأكيد علي تثبيت مخطاف السفينة بطريقة جيدة وآمنة و ترك مسافة مناسبة بين السفن وبعضها، وتقديم المعاونة في حال الحاجة لذلك، والإبلاغ الفوري لمركز العمليات وإدارة الأزمة عن استقبال أي إشارات استغاثة من أي سفينة، وتغطية جميع العنابر الخاصة بالسفن للحفاظ علي البضائع من التلف، والمرور على شبكات صرف الأمطار بالطرق والساحات والأرصفة وأسطح المباني، للتأكد من صلاحيتها للعمل، وصيانة جميع شنايش وفتحات الصرف الصحي وغرف التفتيش المتواجدة داخل الميناء والتأكد من عملها بكفاءة.

وأكد على استعداد وتجهيز فرق دفع سريع من الفنييين ( صرف صحي - كهرباء - خدمات ) للتعامل الفوري مع أي أعطال أو مواقف طارئة وتجهيز طلمبات الرفع والكشف على ماكينات السحب وطلمبات السحب النقالة الخاصة بسحب تجمعات المياه، وسيارات الكسح المتواجدة في الميناء والتأكد من صلاحيتها الفنية، وكذلك تجهيز خزانات مياه متنقلة.

وقال رئيس هيئة ميناء الإسكندرية إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوي لأطقم الإنقاذ والغطس وتجهيز الوحدات البحرية ووحدات المطافئ ومراجعة معدات مكافحة الحريق وحصر العطب والتأكد من سلامتها مع تشكيل مجموعات عمل لمجابهة الأحداث الطارئة والتدخل السريع للإصلاح.