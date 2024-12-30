التضامن: دعم نقدي لـ 4.7 مليون أسرة بإجمالي تحويلات تجاوزت 41 مليار جنيه - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 30 ديسمبر 2024 02:26 مساءً - تلقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا عن جهود الوزارة في محور الحماية الاجتماعية، فيما يتعلق بالدعم النقدي المشروط، والدعم العيني، والأزمات والكوارث.

الدعم النقدي المشروط

وأوضح التقرير أن الوزارة صرفت الدعم النقدي لـ4.7 مليون أسرة مستفيدة من برامج الدعم النقدي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، بإجمالي تحويلات نقدية بلغت الـ41 مليار جنيه سنويا.

وبلغ إجمالي المنصرف من معاش الطفل أكثر من 13 مليونا، لـ29 ألفا و724 طفلا، وخلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر، بلغ إجمالي المبالغ المنصرفة 65 مليونا و21 ألف جنيه.

عدد المستفيدين من تكافل وكرامة

وأشار التقرير إلى أن كل الحاصلين على الدعم النقدي من مستفيدي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي يستفيدون من خدمات التأمين الصحي الشامل وبرنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، وبرنامج العلاج على نفقة الدولة، وجاري التعاون مع هيئة التأمين الصحي التابعة لوزراة الصحة والسكان من أجل الاشتراك بـ التأمين الصحي العام لمستفيدي تكافل وكرامة من غير المقيمين في محافظات التأمين الصحي الشامل.

الدعم التمويني من الخبز

وهناك 93% من مستفيدي الدعم النقدي يحصلون على الدعم التمويني من الخبز والسلع، فضلا عن أن 76 ألف مستفيد من الدعم النقدي يتلقون خدمات برنامج الألف يوم الاولي في حياة الطفل، وهناك 2.2 مليون من مستفيدات الدعم النقدي يتلقون برامج الصحة الإنجابية، كما هناك 2 مليون من مستفيدي الدعم النقدي يتلقون دروس محو الأمية في المرحلة العمرية 15-49 سنة.

ووصلت نسبة التزام أسر برنامج تكافل بالمشروطية التعليمية ومراعاة حضور أبنائهم أيام العام الدراسي السابق 81%، بينما وصلت نسبة الالتزام بالمشروطية الصحية وزيارة الأمهات واطفالهن وحدات الرعاية الأولية مرة واحدة على الأقل كل 3 أشهر ما يعادل 67%.

الدعم العيني

أما فيما يتعلق بالدعم العيني فقد أشار التقرير إلى توزيع سلات غذاء لعدد 18 ألف أسرة بإجمالي تكلفة أكثر من مليوني جنيه، وتوزيع لحوم على عدد 308 ألف أسرة بإجمالي تكلفة أكثر من 69 مليون جنيه، كما تم تقديم مساعدات نقدية وعينية لعدد 14 مليونا و254 ألف مستفيد، بإجمالي تكلفة تسعة ملايين و768 ألفًا، جرى إتاحتها من خلال وزارة التضامن الاجتماعي والمؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي.

كما جرى تأثيث وتجهيز عد 14 وحدة سكنية مخصصة لأبناء دور الرعاية بإجمالي تكلفة أكثر من مليون جنيه، كما جرى تسليم وحدات سكنية لأبناء خريجى مؤسسات الرعاية الاجتماعية ضمن مشروعات الوزارة لدمج الأبناء في المجتمع بصورة طبيعية بإجمالي تسليم وحدات سكنية عدد 79 وحدة سكنية بالأقصر وحدائق أكتوبر بالجيزة بتكلفة أكثر من 37 مليون جنيه قيمه هذه الوحدات، وتسليم عدد 25 وحدة سكنية بمنطقة التل الكبير بالإسماعيلية في إطار مبادرة بداية جديدة.

وأظهر التقرير أنه جرى تمويل مساعدات إغاثية لعدد 2، 336 أسرة من الأسر المتضررة من أزمات وكوارث فردية وعامة بإجمالي تكلفة أكثر من 53 مليون جنيه، علما بأن الدولة رفعت قيمة التعويضات لضحايا الكوارث العامة من 10 آلاف جنيه إلى 100 ثم الى 200 ألف جنيه، وبلغت موازنة الإغاثة الدولية للدول العربية والإفريقية التي تأثرت من أزمات وكوارث طبيعية وإنسانية نحو 6 ملايين جنيه.