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وزير العمل يبحث مع سفير كوت ديفوار الملفات المُشتركة - أخبار كلمتك

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وزير العمل يبحث مع سفير كوت ديفوار الملفات المُشتركة - أخبار كلمتك

وزير العمل يبحث مع سفير كوت ديفوار الملفات المُشتركة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 30 ديسمبر 2024 02:06 مساءً - التقي محمد جبران وزير العمل، مع ألبرت جي دول، سفير جمهورية كوت ديفوار لدى القاهرة، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سُبل التعاون المشترك في مجالات العمل.

رحب الوزير جبران بضيفه الأفريقي، مؤكدًا عُمق العلاقات بين مصر وكوت ديفوار، وأن القيادة السياسية المصرية حريصة دائمًا على تعزيز الروابط الوثيقة مع أبناء «القارة السمراء»، في كافة المجالات من أجل تحقيق التنمية والاستفادة من إمكانيات القارة خاصة البشرية والطبيعية

وزير العمل يلتقي سفير جمهورية كوت ديفوار

وأشار الوزير إلى منظومة التدريب من أجل التشغيل، لدى الوزارة، وجاهزيتها المُستمرة لتوفير عمالة ماهرة، ومُدربة في كافة المجالات، لسوق العمل الأوروبي والعربي، وكذلك الأفريقي، والحرص على التعاون وتبادل الخبرات في مجالات "التدريب المهني" وتنمية مهارات القوى البشرية.

ووجه الوزير جبران دعوة - عن طريق السفير- الى نظيره، وزير العمل في دولة كوت ديفوار، لزيارة مصر، وإعداد مذكرة تعاون مُشتركة في كافة مجالات العمل بين البلدين، مؤكدًا على تذليل كافة العقبات التي قد تواجه العاملين من دولة كوت ديفوار بمصر.

وزير العمل يلتقي سفير جمهورية كوت ديفوار
وزير العمل يلتقي سفير جمهورية كوت ديفوار

من جانبه أعرب ألبرت جي دول، سفير جمهورية كوت ديفوار عن سعادته بهذا اللقاء، الذي يدعم العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى تطلع بلاده نحو المزيد من التعاون البناء مع مصر، بما يخدم المجالات ذات الاهتمام المشترك، من بينها قطاع العمل.

وأشاد بالنهضة الصناعية والاقتصادية التي تشهدها مصر، مُستشهدًا بما يحدث في العاصمة الإدارية الجديدة، موضحًا رصد ميزانية في بلاده لبناء مقر للسفارة في العاصمة الإدارية.

حضر اللقاء رشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، ود.محمود حمزاوي مدير مكتب الوزير، وأمنية عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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