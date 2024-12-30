وزير العمل يبحث مع سفير كوت ديفوار الملفات المُشتركة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 30 ديسمبر 2024 02:06 مساءً - التقي محمد جبران وزير العمل، مع ألبرت جي دول، سفير جمهورية كوت ديفوار لدى القاهرة، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سُبل التعاون المشترك في مجالات العمل.

رحب الوزير جبران بضيفه الأفريقي، مؤكدًا عُمق العلاقات بين مصر وكوت ديفوار، وأن القيادة السياسية المصرية حريصة دائمًا على تعزيز الروابط الوثيقة مع أبناء «القارة السمراء»، في كافة المجالات من أجل تحقيق التنمية والاستفادة من إمكانيات القارة خاصة البشرية والطبيعية

وأشار الوزير إلى منظومة التدريب من أجل التشغيل، لدى الوزارة، وجاهزيتها المُستمرة لتوفير عمالة ماهرة، ومُدربة في كافة المجالات، لسوق العمل الأوروبي والعربي، وكذلك الأفريقي، والحرص على التعاون وتبادل الخبرات في مجالات "التدريب المهني" وتنمية مهارات القوى البشرية.

ووجه الوزير جبران دعوة - عن طريق السفير- الى نظيره، وزير العمل في دولة كوت ديفوار، لزيارة مصر، وإعداد مذكرة تعاون مُشتركة في كافة مجالات العمل بين البلدين، مؤكدًا على تذليل كافة العقبات التي قد تواجه العاملين من دولة كوت ديفوار بمصر.

من جانبه أعرب ألبرت جي دول، سفير جمهورية كوت ديفوار عن سعادته بهذا اللقاء، الذي يدعم العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى تطلع بلاده نحو المزيد من التعاون البناء مع مصر، بما يخدم المجالات ذات الاهتمام المشترك، من بينها قطاع العمل.

وأشاد بالنهضة الصناعية والاقتصادية التي تشهدها مصر، مُستشهدًا بما يحدث في العاصمة الإدارية الجديدة، موضحًا رصد ميزانية في بلاده لبناء مقر للسفارة في العاصمة الإدارية.

حضر اللقاء رشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، ود.محمود حمزاوي مدير مكتب الوزير، وأمنية عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير.