آخر موعد لتسجيل استمارة امتحانات المصريين بالخارج 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 30 ديسمبر 2024 02:06 مساءً - استمارة امتحانات المصريين بالخارج.. وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الطلاب وأولياء الأمور بسرعة تسجيل استمارة امتحانات المصريين بالخارج لأداء امتحانات العام الحالي، قبل انتهاء المدة.

موعد غلق باب تسجيل استمارة امتحانات المصريين بالخارج

وأشارت الوزارة، إلى أن مدة تسجيل استمارة امتحانات المصريين بالخارج تنتهي مساء غد الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر الجاري، مشددة على الطلاب بسرعة التسجيل قبل غلق الموقع.

رابط وطريقة تسجيل استمارة امتحانات المصريين بالخارج

يمكن للطلاب المتأخرين عن تسجيل استمارة امتحانات المصريين بالخارج، الدخول على منصة أبناؤنا في الخارج، للتسجيل قبل انتهاء المدة، من خلال اتباع الخطوات التالية:

1- يقوم ولي الأمر بالدخول على منصة أبناؤنا في الخارج.

2- يقوم ولي الأمر بإنشاء حساب له.

3- تحديد عدد الأبناء المتقدمين لأداء امتحانات أبناؤنا في الخارج.

4- سداد رسوم امتحانات أبناؤنا في الخارج.

5- الضغط على تسجيل استمارة امتحانات ابناؤنا في الخارج.

6- تسجيل البيانات المطلوبة في الاستمارة بكل دقة.

7- رفع صورة واضحة حديثة من مستندات المطلوبة بصيغة PDF.

8- طباعة استمارة التقدم وإرفاقها مع أصول المستندات.

سرعة سداد المصروفات الدراسية

ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أولياء أمور الطلاب غير المسددين المصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالي بسرعة السداد، وتسجيل استمارة امتحانات أبناؤنا في الخارج، موضحة أن رسوم تسجيل استمارة امتحانات أبناؤنا في الخارج تقدر بــ 150 دولار أمريكي للطالب الواحد يتم دفعها أثناء عملية التسجيل الإلكتروني.