«رئيس كتاب مصر والعرب» يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة العام الميلادي الجديد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 30 ديسمبر 2024 01:46 مساءً - أرسل الشاعر والمفكر الدكتور علاء عبد الهادي رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة العام الميلادي الجديد 2025 ميلادية.

وجاء في البرقية..

"يسعدني أن أبعث إلى سيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن آلاف الكتاب والشعراء والمفكرين في مصر والوطن العربي ورؤساء اتحادات الأدباء والكتاب العرب، ومجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، بأصدق آيات التهاني بحلول العام الميلادي الجديد"، مضيفًا: ندعوا الله أن يعيده على سيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق لتحقيق ما يصبو إليه أبناء مصر، في ظل قيادتكم الحكيمة".

وقال الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب في برقيته: فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يقبل علينا العام الجديد، وسط تحديات وأخطار جسام، تدعونا إلى ضرورة مواصلة مسيرة العمل والجهد لبناء مصر القوية، القادرة على صون حدودها والحفاظ على مقدرات شعبها العظيم، الذى اصطف خلف قيادتكم الحكيمة للحفاظ على هذا الوطن.

وتابع قائلا:" فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.. نبدأ عامًا جديدًا بكل الثقة والرجاء والأمل، لنواصل مسيرة العمل والعطاء لبناء مصر الحديثة.