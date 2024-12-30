نجم شارموفرز لـ كلمتك: انتظروا الألبوم الجديد للفريق (فيديو) - أخبار كلمتك

نجم شارموفرز لـ كلمتك: انتظروا الألبوم الجديد للفريق (فيديو) - أخبار كلمتك

تنفيذ 22 ألف زيارة منزلية لتعريف الأسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي 2024 - أخبار كلمتك

تنفيذ 22 ألف زيارة منزلية لتعريف الأسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي 2024 - أخبار كلمتك

وصل اسعار القات الى رقم تاريخي في عدن - أخبار كلمتك

وصل اسعار القات الى رقم تاريخي في عدن - أخبار كلمتك

على 3 أقساط.. طرق سداد مصروفات المدارس المصرية اليابانية 2025 - أخبار كلمتك

على 3 أقساط.. طرق سداد مصروفات المدارس المصرية اليابانية 2025 - أخبار كلمتك

عمرو الليثي يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة العام الميلادي الجديد - أخبار كلمتك

عمرو الليثي يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة العام الميلادي الجديد - أخبار كلمتك

رئيس مجلس النواب يهنئ الشعب المصري بالعام الميلادي الجديد - أخبار كلمتك

رئيس مجلس النواب يهنئ الشعب المصري بالعام الميلادي الجديد - أخبار كلمتك

تأجيل مباراة الاتحاد السكندري وتيم إف سي بدور الـ 23 بكأس مصر - أخبار كلمتك

تأجيل مباراة الاتحاد السكندري وتيم إف سي بدور الـ 23 بكأس مصر - أخبار كلمتك

الأقصر للسينما الإفريقية يطلق ملتقى مستقبل المهرجانات السينمائية في عصر الرقمنة - أخبار كلمتك

الأقصر للسينما الإفريقية يطلق ملتقى مستقبل المهرجانات السينمائية في عصر الرقمنة - أخبار كلمتك

تكريم اسم المخرج الراحل عاطف أبو شهبة بالقومي لثقافة الطفل (صور) - أخبار كلمتك

تكريم اسم المخرج الراحل عاطف أبو شهبة بالقومي لثقافة الطفل (صور) - أخبار كلمتك

رفع كفاءة 9 جراجات بمنظومة المخلفات الصلبة في 3 محافظات - أخبار كلمتك

رفع كفاءة 9 جراجات بمنظومة المخلفات الصلبة في 3 محافظات - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

«النواب» يوافق على مهام ممثلي السلطة العامة في قانون الإجراءات الجنائية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
«النواب» يوافق على مهام ممثلي السلطة العامة في قانون الإجراءات الجنائية - أخبار كلمتك

«النواب» يوافق على مهام ممثلي السلطة العامة في قانون الإجراءات الجنائية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 30 ديسمبر 2024 01:46 مساءً - قال المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، إن الفقرة الثانية من المادة 27 من قانون الإجراءات الجنائية حددت مهام رجل السلطة العامة، وبالتالي نص المادة 41 يتفق مع صحيح القانون.

وأيده المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي قائلا: نص المادة 41 منضبط ومن غير المعقول ارتكاب شخص جريمة ونتركه يفلت من العقاب لعدم وجود مأمور الضبط القضائي.

ووافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الأن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على المواد 41، 42، 43من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

من جانبه رفض مجلس النواب المقترح المقدم من النائبة أميرة صابر حول تعديل المادة 41 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص المادة على:

لكل من شاهد «الجاني» متلبساً بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطي أن يسلمه إلى أقرب رجل سلطة عامة دون حاجة إلى أمر بضبطه.

وقالت النائبة أميرة صابر: إنه من الأفضل تسليم الجاني إلى مأمور الضبط القضائي مما يتطلب النص عليه في المادة، كما وافق المجلس على نص المادة42 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على:

لرجال السلطة العامة، في أحوال التلبس بالجنايات والجنح التي يجوز الحكم فيها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور ضبط قضائي، ولهم ذلك أيضاً في الجرائم الأخرى المتلبس بها إذا لم يمكن لهم التثبت من شخصية المتهم.

ووافق المجلس على المادة 43 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على:

فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 11 من هذا القانون، إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى الجنائية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ويجوز في هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضراً من رجال السلطة.

اقرأ أيضاً
تنص على انتقال النيابة لمحل الواقعة فى حالة التلبس.. جدل حول المادة 33 بقانون الإجراءات الجنائية

النواب يوافق على حالات التصالح في بعض المخالفات بقانون الإجراءات الجنائية

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج السياحى 2025 والبرامج المتاحة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق