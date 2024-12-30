زاهي حواس: الكشف عن مومياء الملكة نفرتيتي في 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 30 ديسمبر 2024 01:26 مساءً - أكد الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصري، أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيتم في 2025، متوقعا أن يتم افتتاحه في أحد شهور أبريل أو مايو أو يونيو.

وصرح الدكتور زاهي حواس، بأن العام الجديد سيشهد الكشف عن مومياء الملكة نفرتيتي، والإعلان عن كيف مات توت عنخ آمون، واكتشاف هرم جديد في سقارة، وكشف آخر بالأقصر يوم 8 يناير، وتوقع زاهي حواس أن يكون عام 2025 هو عام جذب الأنظار نحو مصر، مؤكدا أن الأحداث المذكروة سابقا ينتظرها العالم أجمع.

واستكمل حواس قناع توت عنخ آمون لو سافر للعرض بالخارج سيأتي بملايين الدولارات، لأنه قطعة لا يضاهيها أي آثار أخرى بالعالم، مختتما: إنشاء المتحف تكلف نحو ملياري دولار وسيأتي بمليارات بعد الافتتاح.

وأضاف حواس أن افتتاح المتحف المصري الكبير يحتاج الإعلان قبل الحدث بـ 6 شهور، من أجل الإعداد الجيد لهذا الحدث الضخم.

وطالب عالم الآثار المصري بعمل تابلوهات شكر لكل القائمين على إنشاء المتحف وعلى رأسهم الوزير فاروق حسني، على المجهود المبذول في هذا الصرح العظيم