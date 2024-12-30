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زاهي حواس: الكشف عن مومياء الملكة نفرتيتي في 2025 - أخبار كلمتك

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زاهي حواس: الكشف عن مومياء الملكة نفرتيتي في 2025 - أخبار كلمتك

زاهي حواس: الكشف عن مومياء الملكة نفرتيتي في 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 30 ديسمبر 2024 01:26 مساءً - أكد الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصري، أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيتم في 2025، متوقعا أن يتم افتتاحه في أحد شهور أبريل أو مايو أو يونيو.

المتحف المصري الكبير

وصرح الدكتور زاهي حواس، بأن العام الجديد سيشهد الكشف عن مومياء الملكة نفرتيتي، والإعلان عن كيف مات توت عنخ آمون، واكتشاف هرم جديد في سقارة، وكشف آخر بالأقصر يوم 8 يناير، وتوقع زاهي حواس أن يكون عام 2025 هو عام جذب الأنظار نحو مصر، مؤكدا أن الأحداث المذكروة سابقا ينتظرها العالم أجمع.

توت عنخ آمون

واستكمل حواس قناع توت عنخ آمون لو سافر للعرض بالخارج سيأتي بملايين الدولارات، لأنه قطعة لا يضاهيها أي آثار أخرى بالعالم، مختتما: إنشاء المتحف تكلف نحو ملياري دولار وسيأتي بمليارات بعد الافتتاح.

توت عنخ آمون

وأضاف حواس أن افتتاح المتحف المصري الكبير يحتاج الإعلان قبل الحدث بـ 6 شهور، من أجل الإعداد الجيد لهذا الحدث الضخم.

وطالب عالم الآثار المصري بعمل تابلوهات شكر لكل القائمين على إنشاء المتحف وعلى رأسهم الوزير فاروق حسني، على المجهود المبذول في هذا الصرح العظيم

المتحف المصري الكبير

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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