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فتح طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي أمام حركة المرور بعد تطويره (صور) - أخبار كلمتك

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فتح طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي أمام حركة المرور بعد تطويره (صور) - أخبار كلمتك

فتح طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي أمام حركة المرور بعد تطويره (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 01:25 مساءً - أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عن فتح  طريق القاهرة - الاسكندرية الصحراوى فى المنطقة المقابلة للمتحف المصرى الكبير للقادم من ميدان الرماية تجاه الطريق الدائرى وذلك بعد انتهاء الأعمال السطحية الخاصة بمشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق. 
 

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رفع كفاءة الطريق ورصفه وتطويره

وأوضح محافظ الجيزة انه تم رفع كفاءة الطريق ورصفه وتطويره بما يتوائم مع النهضة التنموية الكبيرة الني يشهدها ذلك القطاع الحيوي والهام ولتسهيل حركة سير المركبات. 
 

وكلف محافظ الجيزة مديرية الطرق بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة  لسرعة تخطيط الطريق لإضفاء المظهر الحضاري عليه.
 

 

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كما كلف محافظ الجيزة رئيس حي الهرم بمراجعة الطرق والشوارع الجانبية والمتفرعات بذلك القطاع ورفع كفاءتها بالتنسيق مع الجهات المعنية في إطار خطة الدولة لرفع كفاءة وتطوير المناطق المحيطة بالمتحف والطرق المؤدية إليه.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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