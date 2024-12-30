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الحكومة: تخطيط أراضٍ جديدة للتنمية المستقبلية بالساحل الشمالي الغربي - أخبار كلمتك

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الحكومة: تخطيط أراضٍ جديدة للتنمية المستقبلية بالساحل الشمالي الغربي - أخبار كلمتك

الحكومة: تخطيط أراضٍ جديدة للتنمية المستقبلية بالساحل الشمالي الغربي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 01:10 مساءً - الساحل الشمالي الغربي، استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عددًا من الأراضي المقترحة للتنمية المستقبلية على طول الساحل الشمالي الغربي.

وأكد الوزير أن هذه الأراضي تمثل فرصًا استثمارية واعدة لمشروعات سياحية وتجارية وخدمية، بما يعزز مكانة الساحل الشمالي كوجهة استثمارية مميزة في مصر. 

كما أشار وزير الاسكان المهندس شريف الشربيني إلى أن المخططات تستهدف الاستفادة من المزايا الطبيعية والجغرافية لهذه المنطقة لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل جديدة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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