النواب يوافق على مقترح يلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال 24 ساعة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 30 ديسمبر 2024 01:06 مساءً - وافق مجلس النواب فى جلسته المنعقدة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مقترح مقدم من أحد النواب المستقلين يتضمن إضافة فقرة جديدة تلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال 24 ساعة من وقت إحالته إليها.

ورحب المجلس بالمقترح، وتمت الموافقة عليه بأغلبية الأعضاء، ونقل الفقرة الجديدة المضافة إلى المادة 104 التي تنظم اجراءات استجواب النيابة العامة للمتهم.

وذلك تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة 54 من الدستور التي توجب على سلطة التحقيق البدء في التحقيق مع المقيد حريته خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته، في إطار ما تضمنه مشروع القانون الجديد من ضمانات دستورية عديدة لحماية الحقوق والحريات.