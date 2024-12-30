قبل ساعات من غلق الباب.. رابط وخطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 30 ديسمبر 2024 01:06 مساءً - استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025.. ساعات قليلة ويغلق موقع تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025، ويبحث العديد من الطلاب عن رابط وخطوات التسجيل والأوراق المطلوبة لتسجيل الاستمارة.

آخر موعد لتسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025

أوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم غلق باب الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025، مساء غدًا الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر، وعلى الطلاب سرعة التسجيل قبل غلق الموقع.

رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025

وأشارت الوزارة، إلى أنه يمكن للطلاب الذين لم يسجلوا استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025 حتى الآن، الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الإلكتروني، للتسجيل قبل انتهاء المدة.

طريقة تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025

1- يقوم الطالب بالدخول على موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني.

2- يقوم الطالب بالضغط على «الخدمات الإلكترونية».

3- اختيار منصة التسجيل لامتحانات الشهادة الإعدادية من القائمة الظاهرة أمامه.

4- يقوم الطالب بالضغط على تسجيل الدخول.

5- كتابة البريد الإلكتروني الموحد على منصة Office365، والرقم السري.

6- تسجيل البيانات المطلوبة في الفراغات الموجودة، والتأكد من صحتها.

7- الضغط على تسجيل.

8- طباعة استمارة الشهادة الإعدادية الإلكترونية.

أوراق استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025

- 5 صور شخصية للطالب بخلفية بيضاء مقاس 4*6.

- طباعة اسم الطالب رباعي على الصور.

- أصل إيصال رسوم المصروفات المدرسية، مع نسختين منه.

- أصل إيصال رسم الامتحان تسدد في البريد، مع نسختين منه.

- أصل شهادة الميلاد.

- صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر مكتوب عليها رقم التليفون.

- استمارة الشهادة الإعدادية.

- يتم وضع كافة الأوراق في حافظة بلاستيك للمدرسة.

رسوم استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025

وحددت الوزارة رسوم التقدم لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية، وتقدر بــ 158 جنيهًا، ويتم دفع رسوم استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025، عن طريق مكتب البريد أو عبر ماكينات فوري المتواجدة في كافة المحافظات، من خلال الرقم القومي الخاص بالطالب لحساب صندوق دعم وتشييد وإدارة وتمويل المشروعات التعليمية.

طريقة تحرير استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025

وعقب انتهاء الطلاب من تسليم استمارة امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025 للمدرسة والأوراق المطلوبة، تقوم المدرسة بالتالي:

- مراجعة استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025.

- تعتمد المدرسة استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025.

- يتم تشكيل لجنة من عضوين لمراجعة استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025 مراجعة نهائية.

- تقوم اللجنة بمطابقة البيانات المسجلة في الاستمارة وبالبيانات الموجودة في شهادة الميلاد.

- بعد المراجعة يتم التوقيع على استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025 بما يفيد ذلك.

- اعتماد كافة استمارات الصف الثالث الإعدادي 2025 من المسئول الأول وهو مدير المدرسة.

- ختم استمارات الصف الثالث الإعدادي 2025.

- ختم صورة الطالب بختم شعار المدرسة.

- يجب أن يكون الختم نصفه على الصورة والنصف الآخر على الاستمارة.

- على الطالب أن يوقع أسفل صورته بخط واضح «الاسم رباعي».

- على أن تكون الصور ملصقة جيدًا بالموضع المحدد لها.

- ترتيب استمارات الصف الثالث الإعدادي 2025 ترتيبا هجائيا.

- إرسال الاستمارات مع كشوف 12 إلكترونية من أصل وصورة بعد اعتمادها من المدرسة والإدارة التعليمية ومراجعتها.

- يتم إرسالها إلى لجنة القيد بالمديرية مع مراعاة الآتي:

- إذا كانت المدرسة مشتركة، يتم إدراج أسماء البنات ثم البنون في تسلسل واحد كل على حدة.

- تقوم المدرسة بعمل كشوف للمتقدمين يحدد فيه:

- عدد الطلاب المتقدمين في اللغة الإنجليزية.

- عدد الطلاب المتقدمين في اللغة الفرنسية «حديث / قديم».