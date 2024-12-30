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التعليم تكشف حقيقة تعطيل الدراسة ببعض المحافظات بسبب موجة الطقس السيئ - أخبار كلمتك

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التعليم تكشف حقيقة تعطيل الدراسة ببعض المحافظات بسبب موجة الطقس السيئ - أخبار كلمتك

التعليم تكشف حقيقة تعطيل الدراسة ببعض المحافظات بسبب موجة الطقس السيئ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 12:05 صباحاً - تشهد مصر حالة من التقلبات الجوية الراهنة، ومع حالة الطقس السيئ، تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا بشأن تعطيل الدراسة غدا الإثنين، بالمدارس.

تعطيل الدراسة بالمدارس بسبب سوء الأحوال الجوية 


وأكدت وزارة التربية والتعليم أن قرار تعطيل الدراسة بالمدارس بسبب سوء الأحوال الجوية هو قرار يرجع لمحافظ كل محافظة وليس وزارة التعليم، ولم تصدر الوزارة أي قرار بشأن تعطيل الدراسة غدا الإثنين.

تعطيل الدراسة بمدارس البحيرة 

وأعلنت محافظتي الإسكندرية والبحيرة، تعطيل الدراسة غدا الإثنين، ويأتي ذلك نتيجة لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض بعض المناطق لحالة من سوء الأحوال الجوية، حرصا على أمن وسلامة أبنائنا الطلاب على مستوى الإدارات التعليمية.

يأتي ذلك في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظًا على سلامة المواطنين.

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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