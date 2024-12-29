مصطفى بكري ينفي سفر وفد من الجامعة العربية إلى سوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 11:31 مساءً - أكد الكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، أن ما تردد عن زيارة وفدا من جامعة الدول العربية إلى سوريا في الوقت الحالي، لا أساس له من الصحة.

وكتب بكري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "X" تويتر سابقا، مساء اليوم الأحد: "علمت أنه ليس صحيحا أن وفدا من الجامعة العربية سيسافر سوريا في الوقت الحالي".

أمس نقل عضو مجلس النواب، عن مصدر هام بالخارجية المصرية، نفي ما تردد عن عزم وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي القيام بزيارة إلى سوريا واللقاء مع المسمي بوزير الخارجية السوري.

وأكد المصدر في اتصال مع الكاتب الصحفي مصطفى بكري، ردا على الأنباء المنشوره، إن الحديث في هذا الأمر سابق لأوانه، ولا صحة لما تردد، مؤكدا حرص مصر على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها، وعدم التدخل في شئونها.