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الزراعة توزع أبقارا عشارا على 104 سيدات في أسوان - أخبار كلمتك

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الزراعة توزع أبقارا عشارا على 104 سيدات في أسوان - أخبار كلمتك

الزراعة توزع أبقارا عشارا على 104 سيدات في أسوان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 11:30 مساءً - وزع مشروع التنمية الزراعية المستدامة وسبل المعيشة (SAIL) ٥٢ بقرة عشارا على عدد ١٠٤ سيدة من قرى وادى الصعايدة بمحافظة أسوان، كل اثنين يشتركان في قرة واحدة.

يأتي ذلك تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة.

 

توزيع أبقار على الفلاحين 

وصرح د هانى درويش المدير التنفيذي للمشروع أن القرى المستفيدة من المنح هي قرية الإيمان والشهامة والسماحة وعمرو بن العاص والإشراف مضيفا أن المشروع ممول من الصندوق الدولى للتنمية الزراعية "إيفاد".

وإشار إلى أن ذلك يأتي من خلال خطة وزارة الزراعة لإقامة مجتمع زراعى متكامل بمناطق الاستصلاح الجديدة وإيمانًا بدور المرأة الريفية في بناء المجتمع الزراعي.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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