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«الأرصاد» تكشف توقعات الطقس غدا الإثنين 30 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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«الأرصاد» تكشف توقعات الطقس غدا الإثنين 30 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

«الأرصاد» تكشف توقعات الطقس غدا الإثنين 30 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 09:36 مساءً - الطقس غدا الإثنين.. أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس في مصر غدا الإثنين 30 ديسمبر 2024، مشيرة إلى استمرار الأجواء الباردة التي تصاحبها تقلبات جوية مختلفة على معظم الأنحاء.

وحذرت الأرصاد الجوية من استمرار التقلبات المناخية على السواحل الشمالية وعدد من محافظات الوجه البحري، وسط انخفاض درجات الحرارة خاصة خلال ساعات الليل.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود غدا الإثنين 30 ديسمبر 2024 طقس بارد نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

توقعات الطقس ليوم غد الإثنين

وأظهرت خرائط الطقس فرص سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحياناً على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه من المتوقع، غدا سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري، قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

اضطراب الملاحة البحرية

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من حدوث اضطراب في حركة الملاحة البحرية على محافظات: مطروح، والبحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، وتصل سرعات الرياح إلى 60 كيلومترا في الساعة، في حين ترتفع الأمواج لتتخطى 3 أمتار ونصف، أما على باق الأنحاء والمحافظات فيمن المتوقع أن تنشط حركة الرياح بسرعة تقدر بنحو 35 كيلومترا في الساعة مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

حالة البحرين

- حالة البحر المتوسط مضطرب وارتفاع الموج (2.5:3.5) متر، والرياح شمالية غربية.

- حالة البحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج (1.5:2) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا الإثنين

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدا، على النحو الآتي:

درجات الحرارة غدا الإثنين 30 ديسمبر 2024
المدن/ المحافظات العظمى الصغرى
القاهرة 17 11
العاصمة الإدارية 18 08
6 أكتوبر 18 08
بنها 17 11
دمنهور 16 09
وادي النطرون 18 08
كفر الشيخ 16 09
المنصورة 17 10
الزقازيق 18 11
شبين الكوم 17 10
طنطا 17 09
دمياط 18 11
بورسعيد 18 11
الإسماعيلية 18 09
السويس 18 09
العريش 18 07
رفح 18 06
رأس سدر 20 09
نخل 17 01
كاترين 11 -2
الطور 20 09
طابا 17 06
شرم الشيخ 22 13
الإسكندرية 17 10
العلمين 16 08
مطروح 17 09
السلوم 17 08
سيوة 18 05
رأس غارب 20 11
الغردقة 23 12
سفاجا 24 12
مرسى علم 23 13
شلاتين 24 14
حلايب 22 15
أبو رماد 23 15
رأس حدربة 22 16
الفيوم 17 05
بني سويف 18 04
المنيا 18 05
أسيوط 18 05
سوهاج 19 06
قنا 20 07
الأقصر 21 06
أسوان 21 09
الوادي الجديد 20 04
أبو سمبل 21 10

موعد تحسن الأحوال الجوية

وأوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس ستبدأ في التحسن اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل، وأشارت إلى أن سرعات الرياح ستنخفض تدريجيًا، وستعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية مع انحسار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية فقط، كما ستشهد البلاد أجواء مستقرة نسبيًا، مع استمرار البرودة الشديدة ليلًا وظهور شبورة مائية في الساعات الأولى من الصباح على الطرق الزراعية والسريعة.

نصائح للمواطنين خلال حالة الطقس

ينصح بتجنب السرعة الزائدة خاصة على الطرق السريعة والزراعية.

- التأكد من سلامة الإطارات والمساحات واستخدام أضواء الضباب لضمان الرؤية الجيدة.

- يجب ارتداء ملابس شتوية ثقيلة خاصة للأطفال وكبار السن.

- يفضل استخدام أغطية للرأس ووشاح للحماية من البرودة القاسية والرياح.

- ينصح بالابتعاد عن المناطق المكشوفة خاصة تحت الأشجار أو أعمدة الإنارة خلال الأمطار.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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