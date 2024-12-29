السيسي يوجه بتشجيع الاستثمار في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتحسين موقف مصر بالمؤشرات العالمية - أخبار كلمتك

السيسي يوجه بتشجيع الاستثمار في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتحسين موقف مصر بالمؤشرات العالمية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد ومكان عزاء شقيقة سامح الصريطي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد ومكان عزاء شقيقة سامح الصريطي - أخبار كلمتك

مصر تعزي كوريا الجنوبية في ضحايا تحطم طائرة جنوب غرب سول - أخبار كلمتك

مصر تعزي كوريا الجنوبية في ضحايا تحطم طائرة جنوب غرب سول - أخبار كلمتك

التعادل السلبي يسطر علي الشوط الأول من مباريات اليوم في دوري المحترفين - أخبار كلمتك

التعادل السلبي يسطر علي الشوط الأول من مباريات اليوم في دوري المحترفين - أخبار كلمتك

إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة مساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية - أخبار كلمتك

إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة مساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية - أخبار كلمتك

الاستثمار: تدريب 1051 متدرب مصري و83 أجنبيًا خلال 2024 - أخبار كلمتك

الاستثمار: تدريب 1051 متدرب مصري و83 أجنبيًا خلال 2024 - أخبار كلمتك

6 مطالب عاجلة من ذوي الهمم للحكومة بشأن سيارات المعاقين في الموانئ - أخبار كلمتك

6 مطالب عاجلة من ذوي الهمم للحكومة بشأن سيارات المعاقين في الموانئ - أخبار كلمتك

الصناعة تعلن حزمة حوافز جديدة من البترول للمستثمرين لسداد مديونيات الغاز - أخبار كلمتك

الصناعة تعلن حزمة حوافز جديدة من البترول للمستثمرين لسداد مديونيات الغاز - أخبار كلمتك

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأحد - أخبار كلمتك

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأحد - أخبار كلمتك

جيمس جان يكشف سبب اختيار نيكولاس هولت لشخصية ليكس لوثر في فيلم Superman - أخبار كلمتك

جيمس جان يكشف سبب اختيار نيكولاس هولت لشخصية ليكس لوثر في فيلم Superman - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

وزير التموين يفتتح سوق اليوم الواحد بالجمالية (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وزير التموين يفتتح سوق اليوم الواحد بالجمالية (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

وزير التموين يفتتح سوق اليوم الواحد بالجمالية (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 02:35 مساءً - افتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية سوق اليوم الواحد بمنطقة الجمالية، بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة. 

وقال وزير التموين خلال افتتاح سوق اليوم الواحد بمنطقة الجمالية، إن باكورة العمل دائما تنطلق من القاهرة، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض على أن يكون سوق اليوم الواحد لمدة يومين بدلا من يوم واحد، واستمرار الدعم والتعاون المستمر بين المحافظات وبعضها والحكومة  والقطاع الخاص، والذي ينعكس على انخفاض الأسعار بتلك الأسواق. 

 

وزير التموين: معارض أهلا رمضان بأسواق اليوم الواحد 

وأكد وزير التموين  أنه سيتم تنظيم معارض أهلا رمضان داخل كل سوق من أسواق اليوم الواحد، بحلول شهر رمضان الكريم، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، لتلبية كافة احتياجات المواطنين 

48794e2bfa.jpg

وتأتي مبادرة أسواق اليوم الواحد في إطار جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.

b116c68f25.jpg

 

توفير السلع الأساسية واللحوم بأسواق اليوم الواحد

يأتي هذا السوق كخطوة مهمة لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية، حيث يوفر مجموعة متنوعة من المنتجات مثل الخضروات، الفواكه، اللحوم، والدواجن، بأسعار تنافسية تقل عن أسعار الأسواق التقليدية. ويسهم السوق في تحقيق التوازن السعري، بما يدعم الأسر المصرية ويخفف من الضغوط الاقتصادية عليها.

71afa72c52.jpg

 

وتندرج هذه الأسواق ضمن خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع التجاري.

016e771077.jpg

 وتهدف هذه الخطة إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال توفير السلع بأسعار مناسبة، مع التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية لضمان وصول الخدمة لأكبر عدد ممكن من المواطنين. 

d162975542.jpg
ddd2b974d9.jpg
fb36f36d97.jpg
a6847f88ce.jpg
78cc0cd968.jpg
420922ea40.jpg
b4ae0f4af6.jpg
fe4356635b.jpg
4b3419dad8.jpg
9a07f43ef2.jpg
2cf56c997e.jpg
cd4188d01e.jpg

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بحي بولاق الدكرور (صور) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق