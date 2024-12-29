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السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا - أخبار كلمتك

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السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا - أخبار كلمتك

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 02:35 مساءً - نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 51 مكرر (ز)، الصادر في 25 ديسمبر 2024، قرار جمهوري جديد للرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تفويض رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقـودى ومـصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، فى مباشرة اختصاص رئيس الجمهورية المنصوص عليه فى قانون الخدمة المدنية، فيما يتعلق بالتعيين فى وظـائف مدير عام والإدارة الإشرافية فما دونها بالصندوق. 

-ونص القرار الجمهوري رقم 597 لسنة 2024 على "استبدال بنص المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقـم 231 لـسنة 2021، المشار إليه، النص الآتى: (يفوض رئيس مجلس إدارة صندوق تكر يم شهداء وضحايا ومفقـودى ومـصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، فى مباشرة اختصاص رئيس الجمهورية المنصوص عليه فى قانون الخدمة المدنية، فيما يتعلق بالتعيين فى وظـائف مدير عام والإدارة الإشرافية فما دونها بصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم" 

وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛ وعلى قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومـصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم231 لسنة 2021، باعتبـار صـندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم من الجهات ذات الطبيعة الخاصة وبتفويض رئيس مجلس الوزراء ورئـيس مجلـس إدارة الصندوق فى بعض اختصاصات رئيس الجمهورية.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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