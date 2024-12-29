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نشاط للرياح وأمطار رعدية.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الأحد 29 ديسمبر في مصر - أخبار كلمتك

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نشاط للرياح وأمطار رعدية.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الأحد 29 ديسمبر في مصر - أخبار كلمتك

نشاط للرياح وأمطار رعدية.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الأحد 29 ديسمبر في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 09:46 صباحاً - حالة الطقس.. أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024، مشيرة إلى استمرار انخفاض درجات الحرارة مع وجود نشاط ملحوظ للرياح على شمال البلاد.

حالة الطقس اليوم

توفر كلمتك لزوارها ومتابعيه كل ما يخص حالة الطقس اليوم، وذلك من خلال خدمة إخبارية شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من هنا.

حالة الطقس

أشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى وجود تكاثر في السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، لتسود أجواء شديدة البرودة على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

وكشفت الأرصاد أنه من المتوقع أن يسود طقس بارد نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء يصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

طقس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنَّه من المتوقع استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على جميع الأنحاء، إذ يسود طقس بارد نهارًا على أغلب الأنحاء، وأشارت إلي وجود نشاط للرياح على كل الأنحاء على فترات متقطعة.

طقس

أماكن تساقط الأمطار

رصدت خرائط الطقس، إلي وجود فرص لسقوط أمطار متوسطة ورعدية على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة.

حالة الطقس
درجات الحرارة اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024
المدن/ المحافظات العظمى الصغرى
القاهرة 18 10
العاصمة الإدارية 18 08
6 أكتوبر 18 08
بنها 17 10
دمنهور 17 09
وادي النطرون 18 08
كفر الشيخ 17 09
المنصورة 18 10
الزقازيق 18 11
شبين الكوم 17 10
طنطا 17 09
دمياط 18 11
بورسعيد 18 11
الإسماعيلية 19 09
السويس 18 09
العريش 19 07
رفح 19 06
رأس سدر 20 09
نخل 17 01
كاترين 11 -2
الطور 21 09
طابا 17 06
شرم الشيخ 22 14
الإسكندرية 17 10
العلمين 16 08
مطروح 17 09
السلوم 15 08
سيوة 16 05
رأس غارب 22 11
الغردقة 23 12
سفاجا 23 12
مرسى علم 23 13
شلاتين 24 16
حلايب 22 16
أبو رماد 23 15
رأس حدربة 22 16
الفيوم 18 05
بني سويف 18 04
المنيا 18 05
أسيوط 18 04
سوهاج 19 06
قنا 20 06
الأقصر 21 07
أسوان 21 09
الوادي الجديد 20 04
أبو سمبل 21 09
سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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