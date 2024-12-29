نشاط للرياح وأمطار رعدية.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الأحد 29 ديسمبر في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 09:46 صباحاً - حالة الطقس.. أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024، مشيرة إلى استمرار انخفاض درجات الحرارة مع وجود نشاط ملحوظ للرياح على شمال البلاد.

حالة الطقس اليوم

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حالة الطقس

أشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى وجود تكاثر في السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، لتسود أجواء شديدة البرودة على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم

وكشفت الأرصاد أنه من المتوقع أن يسود طقس بارد نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء يصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنَّه من المتوقع استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على جميع الأنحاء، إذ يسود طقس بارد نهارًا على أغلب الأنحاء، وأشارت إلي وجود نشاط للرياح على كل الأنحاء على فترات متقطعة.

أماكن تساقط الأمطار

رصدت خرائط الطقس، إلي وجود فرص لسقوط أمطار متوسطة ورعدية على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة.