بيان ناري للمفتي عن إحراق الكيان الصهيوني مستشفى كمال عدوان بغزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 28 ديسمبر 2024 09:45 مساءً - استنكر أ.د. نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، في بيان له جريمة الكيان الصهيوني التي تمثّلت في إحراق مستشفى كمال عدوان، الصرح الإنساني الذي يفترض أن يكون ملاذًا للمرضى وواحة أمان للضعفاء، ولم يكتفِ هذا الكيان الغاصب بجريمته البشعة، بل أقدم على اختطاف المرضى والأطباء ونقلهم إلى أماكن مجهولة، في تصرف وحشي لا يمتّ للإنسانية بصلة.

مفتي الجمهورية يستنكر بأقصى درجات الغضب والإدانة إحراق الكيان المحتل لمستشفى كمال عدوان

وأكد مفتي الجمهورية أن هذه الجريمة البشعة تمثل تصعيدًا خطيرًا يكشف عن وحشية متجذّرة وانتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين الدولية، مشدِّدًا على أن هذه الأفعال العدوانية تستوجب موقفًا دوليًّا حازمًا يتجاوز حدود الإدانة إلى تحرك فاعل يضع حدًّا لهذه الانتهاكات الآثمة.



وفي ختام بيانه، يدعو مفتي الجمهورية المجتمع الدولي بكافة هيئاته ومنظماته إلى القيام بواجبهم الأخلاقي والإنساني لحماية الأبرياء وردع المعتدين، مؤكدًا أن التاريخ يحفظ مواقف الشرفاء الذين نصروا الحق، ويبقى شاهدًا على أن العدالة، وإن تأخرت، لا بد أن تنتصر.

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