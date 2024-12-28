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وفد مفوضية حقوق السجناء بالبحرين يزور مجمع مراكز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان (صور) - أخبار كلمتك

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وفد مفوضية حقوق السجناء بالبحرين يزور مجمع مراكز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان (صور) - أخبار كلمتك

وفد مفوضية حقوق السجناء بالبحرين يزور مجمع مراكز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 28 ديسمبر 2024 06:36 مساءً - استقبل قطاع الحماية المجتمعية، وفدا من الأمانة العامة للتظلمات بمفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بوزارة العدل بدولة البحرين، بمجمع مراكز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان.

بدأت الزيارة بعرض شرح توضيحي لمجسم للمجمع ومكوناته والتقاط صور تذكارية، كما قام الوفد بجولة تفقدية لعدد من المنشآت بمركز الإصلاح والتأهيل شملت المركز الطبي والذي يعد فريداً ومتميزاً بتجهيزاته الطبية المتنوعة من معدات وأجهزة طبية كما أنه يشمل كافة التخصصات لتوفير رعاية طبية فائقة للنزلاء.

جانب من الزيارة

كما تفقد الوفد أماكن الأنشطة الرياضية المتنوعة بالإضافة إلى «المطبخ، مبنى التأهيل والتعليم الفني والذي يضم قاعة الرسم والمشغولات اليدوية والمكتبة، ومبنى روضة الأطفال للنزيلات الحاضنات وأطفالهن».

وتضمنت الزيارة جولة مفتوحة بمزارع الإنتاج الحيواني والداجني والزراعي والتي توفر احتياجات النزلاء الغذائية محققة الاكتفاء الذاتي لمراكز الإصلاح والتأهيل.

واختتمت الزيارة بالتوجه إلى قاعة الاحتفالات ومشاهدة عرض فني للفرقة الموسيقية «نزلاء ونزيلات».

جانب من الزيارة

وفي نهاية الزيارة أشاد الزائرون بحرص وزارة الداخلية على تطبيق مبادئ السياسة العقابية الحديثة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وإعلاء قيم حقوق الإنسان من خلال خضوعهم لبرامج تأهيل شاملة، خلال فترة إيداعهم تمهيداً لإعادة اندماجهم في المجتمع عقب انتهاء فترة العقوبة.

جانب من الزيارة

تأتي هذه الزيارة إيماناً من وزارة الداخلية باحترام حقوق الإنسان واستمراراً في تطبيق أساليب السياسة العقابية الحديثة وتطويرها بما يضمن الرعاية الشاملة للنزلاء وتأهيلهم لإعادة انخراطهم بالمجتمع باعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمني وفي ضوء مواصلة تنظيم الزيارات بمختلف مراكز الإصلاح والتأهيل.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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