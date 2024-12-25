تجديد اتفاقية العمل الجماعية للعاملين بمجموعة تيتان مصر للأسمنت - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 02:21 مساءً - شهد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، التوقيع على تجديد اتفاقية العمل الجماعية للعاملين بمجموعة تيتان مصر للأسمنت، والتي تضم مصنعي بني سويف، والإسكندرية.

جاء ذلك بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بحضور المحاسب عمر رضا، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيتان مصر للأسمنت، والمهندس حسام طه، مدير مصنع بني سويف، والمهندس وائل صادق، مدير مصنع الإسكندرية، والمهندس أحمد إبراهيم، مدير الموارد البشرية بالمركز الرئيسي، وخالد خورشيد مدير الموارد البشرية بمصنع بني سويف، وشاهيناز صادق، مدير الموارد البشرية بمصنع الإسكندرية، وإسلام الغزولي، مدير الإدارة القانونية بالمجموعة، ونيفين الشاهد، من الإدارة القانونية.

كما شارك في توقيع الاتفاقية طلعت أبو المكارم، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بمصنع بني سويف، محمود نصار، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بمصنع الإسكندرية، وبحضور أعضاء اللجنة النقابية في كلا المصنعين.

تم تجديد الاتفاقية لكل مصنع على حدة، حيث تضمنت الاستقرار مع المكاسب في الاتفاقية السابقة، مع إجراء بعض التعديلات بالزيادة لصالح العاملين في مصنعي بني سويف، والإسكندرية.

كما تضمن تجديد اتفاقية العمل الجماعية، التأكيد على مراعاة التضخم في حساب الزيادات، وكذلك ساعات العمل الإضافية والتي يتم حسابها على الأجر الثابت، فضلا عن زيادة من المزايا العينية الأخرى لصالح العمال، بالتوافق مع إدارة الشركة.

وفي هذا الصدد وجه عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، التحية لمجموعة تيتان مصر للأسمنت، لحرصها على تهيئة بيئة عمل مناسبة، بما يساهم في زيادة معدلات الإنتاج، مشيرا إلى أن الإدارة الجديدة للشركة تسعى لتحقيق أفضل مكاسب للعاملين.

وأشار إلى أن التعاون بين اللجان النقابية، وإدارات الشركات يعود بالنفع على العاملين، فضلا عن أنه يعزز الاستقرار بما يساهم في زيادة معدلات الإنتاج.

وأوضح الجمل، أن اللجان النقابية للعاملين في قطاع التشييد والبناء، دائما لديها رؤية في تذليل أي مشكلات، الأمر الذي يؤدي لاستمرار مسيرة العمل.

وشدد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على العاملين في مصنعي بني سويف، والإسكندرية، ضرورة مواصلة بذل الجهد من أجل تحقيق أفضل نتائج، بما يعود بالنفع على الجميع، وبما يدعم توجهات الدولة المصرية لزيادة الإنتاج لصالح الاقتصاد الوطني

من جانبهم أكد مسئولو مجموعة تيتان مصر للأسمنت، حرصهم على وجود حالة من التناغم بين العاملين وإدارة الشركة من أجل تحقيق أفضل النتائج، مشيرين إلى أنه بفضل العمال تواصل المجموعة دورها الريادي في هذا القطاع الحيوي الذي تحتاج إليه مصر في مرحلة التنمية والبناء.

كما وجه مسئولو المجموعة، الشكر للجان النقابية في مصنعي بني سويف، والإسكندرية، لجهودهم المستمرة لتحقيق التوافق بين مطالب العمال ومتطلبات العمل، للوصول إلى نتائج ترضي جميع الأطراف.