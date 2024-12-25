مصطفى حجاج يجهز ألبومه الجديد وتامر حسين وعزيز الشافعي أبرز صناعه (صور) - أخبار كلمتك

مصطفى حجاج يجهز ألبومه الجديد وتامر حسين وعزيز الشافعي أبرز صناعه (صور) - أخبار كلمتك

لمدة يوم، تعديل اضطراري على مواعيد قطار العاصمة بسبب حدث هام - أخبار كلمتك

لمدة يوم، تعديل اضطراري على مواعيد قطار العاصمة بسبب حدث هام - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة ليفربول ضد ليستر سيتي والأهلي والمصري - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة ليفربول ضد ليستر سيتي والأهلي والمصري - أخبار كلمتك

إحباط وصدمة، خبيرة أبراج تتوقع مفاجآت لـ رانيا يوسف في2025 - أخبار كلمتك

إحباط وصدمة، خبيرة أبراج تتوقع مفاجآت لـ رانيا يوسف في2025 - أخبار كلمتك

بعد نيته ضمها لأمريكا، ترامب يختار لاعب هوكي شهير لرئاسة كندا - أخبار كلمتك

بعد نيته ضمها لأمريكا، ترامب يختار لاعب هوكي شهير لرئاسة كندا - أخبار كلمتك

قيادي يقتحم مدرسة لتحفيظ القران ويحولها لمقر خاص - أخبار كلمتك

قيادي يقتحم مدرسة لتحفيظ القران ويحولها لمقر خاص - أخبار كلمتك

الحكومة توافق على طرح المطارات للإدارة بالشراكة مع القطاع الخاص - أخبار كلمتك

الحكومة توافق على طرح المطارات للإدارة بالشراكة مع القطاع الخاص - أخبار كلمتك

كرة اليد، مجلس الإدارة يقرر حل لجان الاتحاد وإعادة تشكيلها - أخبار كلمتك

كرة اليد، مجلس الإدارة يقرر حل لجان الاتحاد وإعادة تشكيلها - أخبار كلمتك

إيهاب أمين: حققنا فوزا مستحقا أمام الاتحاد ودوري المرتبط بداية لموسم تاريخي - أخبار كلمتك

إيهاب أمين: حققنا فوزا مستحقا أمام الاتحاد ودوري المرتبط بداية لموسم تاريخي - أخبار كلمتك

الكشف عن حدوث مجزرة مروعة لم يتطرق لها الاعلام - أخبار كلمتك

الكشف عن حدوث مجزرة مروعة لم يتطرق لها الاعلام - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

الأرصاد تحذر من نشاط الرياح والأتربة على هذه المناطق - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الأرصاد تحذر من نشاط الرياح والأتربة على هذه المناطق - أخبار كلمتك

الأرصاد تحذر من نشاط الرياح والأتربة على هذه المناطق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 02:20 مساءً - حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط الرياح الجنوبية الغربية على أغلب الأنحاء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على القطاع الغربى للبلاد وعلى بعض المناطق من الوجه البحرى والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة. 

ومن المتوقع أن ينخفض معها مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق.


وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء، حيث يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد والسواحل الشمالية وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بارد  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية. 

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس نهارا، حيث يسود طقس مائلا للبرودة  على شمال البلاد والوجه البحرى، وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدلا  على جنوب الصعيد وجنوب سيناء. 

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء و على جنوب الصعيد وشديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد. 

وتكون حالة البحر الأبيض المتوسط معتدل إلى مضطرب غربا ويصل ارتفاع الامواج من 2:3 متر.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية فى نشرة طقس اليوم الى أن حالة البحر الأحمر  تكون معتدل ويصل ارتفاع الأمواج من 1.5:2 متر.

كما وجهت الدكتورة ايمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت فى الصباح الباكر وليلا خاصة لكبار السن والأطفال.

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية أثناء هطول الأمطار. 

وكشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة عن اليوم: 

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى:  12

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:18

درجة الحرارة الصغرى: 10

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 14

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 06

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى:09

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

اليوم.. الداخلية تعقد مؤتمرا صحفيا لإعلان نتيجة كلية الشرطة لعام 2025 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق