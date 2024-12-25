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موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025 - أخبار كلمتك

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موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025 - أخبار كلمتك

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 01:06 مساءً - مرتبات شهر يناير 2025.. كشفت وزارة المالية في بيان لها، عن موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025 للعاملين في الوزارات والهيئات الحكومية، ومن المقرر أن يستمر صرف المرتبات لمدة 6 أيام، بالإضافة لـ 4 أيام لصرف المتأخرات.

ويقدم موقع كلمتك لزواره ومتابعيه في السطور التالية، موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025، ضمن خدمة يقدمها الموقع في مختلف المجالات، ويمكنكم المتابعة بالضغط هنـــــــا.

مرتبات شهر يناير 2025
مرتبات شهر يناير 2025

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025

تصرف مرتبات شهر يناير 2025، للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، في يوم الأربعاء الموافق 22 يناير 2024، على أن تستمر عملية صرف المرتبات لمدة 6 أيام، فيما تصرف المتأخرات في أيام 5، 6، 8، 9 من الشهر ذاته.

مرتبات شهر يناير
مرتبات شهر يناير

قيمة مرتبات شهر يناير 2025 للعاملين في الدولة

- مرتبات شهر يناير لـ موظفي الدرجة الممتازة: 12.200 جنيه.

- مرتبات شهر يناير لـ موظفي الدرجة العالية: 10.200 جنيه.

- مرتبات شهر يناير لـ موظفي درجة المدير العام: 9200 جنيه.

- مرتبات شهر يناير لـ موظفي الدرجة الأولى: 8200 جنيه.

- مرتبات شهر يناير لـ موظفي الدرجة الثانية: 8000 جنيه.

- مرتبات شهر يناير لـ موظفي الدرجة الثالثة: 7500 جنيه.

- مرتبات شهر يناير لـ موظفي الدرجة الرابعة: 7000 جنيه.

- مرتبات شهر يناير لـ موظفي الدرجة الخامسة: 6500 جنيه.

- مرتبات شهر يناير لـ موظفي الدرجة السادسة: 6000 جنيه.

مرتبات شهر يناير
مرتبات شهر يناير

جدول صرف مرتبات شهر يناير 2025

- الأربعاء 22 يناير: تصرف المرتبات للعاملين بالوزارات التالية: «مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، مديريات الطرق والنقل».

- الخميس 23 ديسمبر: صرف مرتبات شهر يناير 2025 للعاملين في الوزارات التالية: «التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات».

أماكن صرف مرتبات شهر يناير 2025

وأوضحت وزارة المالية، في بيانها، أن مرتبات شهر يناير 2024، تكون متاحة للعاملين بالجهاز الإداري، عبر ماكينات الصراف الآلي وفروع البريد، وفقًا للمواعيد المعلنة في المنظومة المالية الإلكترونية.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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