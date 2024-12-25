تعيين 148 طبيبًا مقيمًا بكلية الطب جامعة القاهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 12:45 مساءً - أصدر الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة قرارا بتعيين 148 طبيبًا مقيمًا بكلية الطب في 34 تخصصًا طبيًّا لسد العجز وتوفير الخدمات الطبية على أعلى مستوى من الكفاءة للمرضى المترددين على مستشفيات الجامعة، باعتبارها الملاذ الآمن لجميع المرضى من مصر والعالم العربي.

تعيين 148 طبيبًا مقيمًا بكلية الطب جامعة القاهرة

وأوضح رئيس الجامعة أن هذه التعيينات تستهدف توفير أطباء متميزين فى مختلف التخصصات لتقديم الخدمات الطبية المتميزة، فى إطار دور كلية الطب ومستشفيات الجامعة.

محمد سامي عبد الصادق: الأطباء الجدد لتدعيم التخصصات الطبية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمرضى المترددين على مستشفيات الجامعة

ووجه الدكتور محمد سامي عبد الصادق قيادات المواقع والتخصصات التى يلتحق بها الأطباء الجدد، بالاستفادة المثلى، واستثمار طاقاتهم فى رفع مستوى الخدمات بمستشفيات الجامعة، باعتبارهم من العناصر المؤهلة علميًّا وعمليًّا، ويمتلكون أفضل مستوى من المهارات الطبية كل فى تخصصه.

رئيس الجامعة يوجه قيادات المواقع والتخصصات بالاستفادة المثلى من الأطباء الجدد واستثمار طاقاتهم لتحسين مستوى الخدمات الطبية في مستشفيات الجامعة

وقد شمل قرار رئيس الجامعة بتعيين 148طبيبًا مقيمًا موزعين على تخصصات مختلفة، منهم 10 تخصص الباطنة العامة، و4 جراحة عامة، 3 جراحة تجميل، و3 جراحة أوعية دموية، و2 جراحة أطفال، و6 نساء وتوليد، و15 تخدير، و 9 رمد، و2 انف واذن وحنجرة، و1 تخاطب، و1 سمعيات، و2 جراحة مسالك، و3 جراحة عظام، و2 جراحة قلب وصدر، و3 جراحة مخ واعصاب، و5 أشعة تشخيصية، و2 علاج أورام، و2 علاج ذكورة، و5 طب نووى، و11 أطفال، و3 جلدية، و9 عصبية،و 4 فسيولوجيا العصبية،و2 الباثولوجيا الإكلينيكية، و2 الباثولوجيا الكيميائية، و6 أمراض نفسية، و2 طب العائلة، و2 طب الصناعات، و3 أمراض صدرية، و3 روماتيزم وتأهيل، و6 طب الحالات الحرجة، و2 قلب واوعية دموية، و3 أمراض متوطنة، و10 طب الطوارئ.

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