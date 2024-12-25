الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 12:45 مساءً - صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة دانا غاز إيجيبت ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة نيو المنزلة بدلتا النيل.

وتم نشر القرار بالجريدة الرسمية اليوم الأربعاء وحمل رقم 154 لسنة 2024.

وجاء في المادة الأولى من القرار يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة دانا غاز إيجيبت ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة نيو المنزلة بدلتا النيل، وذلك وفقا لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها.

وجاء في المادة الثانية من القرار أن للقواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية المرافقة قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.

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