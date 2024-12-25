مصطفى حجاج يجهز ألبومه الجديد وتامر حسين وعزيز الشافعي أبرز صناعه (صور) - أخبار كلمتك

مصطفى حجاج يجهز ألبومه الجديد وتامر حسين وعزيز الشافعي أبرز صناعه (صور) - أخبار كلمتك

لمدة يوم، تعديل اضطراري على مواعيد قطار العاصمة بسبب حدث هام - أخبار كلمتك

لمدة يوم، تعديل اضطراري على مواعيد قطار العاصمة بسبب حدث هام - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة ليفربول ضد ليستر سيتي والأهلي والمصري - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة ليفربول ضد ليستر سيتي والأهلي والمصري - أخبار كلمتك

إحباط وصدمة، خبيرة أبراج تتوقع مفاجآت لـ رانيا يوسف في2025 - أخبار كلمتك

إحباط وصدمة، خبيرة أبراج تتوقع مفاجآت لـ رانيا يوسف في2025 - أخبار كلمتك

بعد نيته ضمها لأمريكا، ترامب يختار لاعب هوكي شهير لرئاسة كندا - أخبار كلمتك

بعد نيته ضمها لأمريكا، ترامب يختار لاعب هوكي شهير لرئاسة كندا - أخبار كلمتك

قيادي يقتحم مدرسة لتحفيظ القران ويحولها لمقر خاص - أخبار كلمتك

قيادي يقتحم مدرسة لتحفيظ القران ويحولها لمقر خاص - أخبار كلمتك

الحكومة توافق على طرح المطارات للإدارة بالشراكة مع القطاع الخاص - أخبار كلمتك

الحكومة توافق على طرح المطارات للإدارة بالشراكة مع القطاع الخاص - أخبار كلمتك

كرة اليد، مجلس الإدارة يقرر حل لجان الاتحاد وإعادة تشكيلها - أخبار كلمتك

كرة اليد، مجلس الإدارة يقرر حل لجان الاتحاد وإعادة تشكيلها - أخبار كلمتك

إيهاب أمين: حققنا فوزا مستحقا أمام الاتحاد ودوري المرتبط بداية لموسم تاريخي - أخبار كلمتك

إيهاب أمين: حققنا فوزا مستحقا أمام الاتحاد ودوري المرتبط بداية لموسم تاريخي - أخبار كلمتك

الكشف عن حدوث مجزرة مروعة لم يتطرق لها الاعلام - أخبار كلمتك

الكشف عن حدوث مجزرة مروعة لم يتطرق لها الاعلام - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 12:45 مساءً - صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة دانا غاز إيجيبت ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة نيو المنزلة بدلتا النيل.

وتم نشر القرار بالجريدة الرسمية اليوم الأربعاء وحمل رقم 154 لسنة 2024.

وجاء في المادة الأولى من القرار يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة دانا غاز إيجيبت ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة نيو المنزلة بدلتا النيل، وذلك وفقا لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها.

وجاء في المادة الثانية من القرار أن للقواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية المرافقة قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

أخبار ذات صلة

0 تعليق