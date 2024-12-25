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وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد عددا من المدارس بالمحافظة - أخبار كلمتك

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وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد عددا من المدارس بالمحافظة - أخبار كلمتك

وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد عددا من المدارس بالمحافظة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 12:26 مساءً - أجرى الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، يرافقه المهندس علي عبد الرؤوف، استشاري إدارة مركزية بالوزارة، جولة تفقدية مكثفة لعدد من المدارس منها سعد زغلول الابتدائية والاعدادية بنات الجديدة التابعتين لإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية.

وحرص جودة على التأكد من متابعة انتظام حضور الطلاب بكثافة في الفصول الدراسية، والنظافة العامة، وحضور جميع المعلمين و انتظامهم في العمل والالتزام بالمناهج الدراسية، والتجهيزات المدرسية.

واطمأن وكيل تعليم كفر الشيخ، على توافر المقاعد والديسكات وغيرها من التجهيزات اللازمة لسير العملية التعليمية بسلاسة.

وأجرى جودة حوارا مع الطلاب والمعلمين، للاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم حول العملية التعليمية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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