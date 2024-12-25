وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد عددا من المدارس بالمحافظة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 12:26 مساءً - أجرى الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، يرافقه المهندس علي عبد الرؤوف، استشاري إدارة مركزية بالوزارة، جولة تفقدية مكثفة لعدد من المدارس منها سعد زغلول الابتدائية والاعدادية بنات الجديدة التابعتين لإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية.

وحرص جودة على التأكد من متابعة انتظام حضور الطلاب بكثافة في الفصول الدراسية، والنظافة العامة، وحضور جميع المعلمين و انتظامهم في العمل والالتزام بالمناهج الدراسية، والتجهيزات المدرسية.

واطمأن وكيل تعليم كفر الشيخ، على توافر المقاعد والديسكات وغيرها من التجهيزات اللازمة لسير العملية التعليمية بسلاسة.

وأجرى جودة حوارا مع الطلاب والمعلمين، للاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم حول العملية التعليمية.