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خريطة توزيع أماكن قوافل «حياة كريمة» الطبية في 8 محافظات اليوم - أخبار كلمتك

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خريطة توزيع أماكن قوافل «حياة كريمة» الطبية في 8 محافظات اليوم - أخبار كلمتك

خريطة توزيع أماكن قوافل «حياة كريمة» الطبية في 8 محافظات اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 12:26 مساءً - قوافل حياة كريمة.. تستعد وزارة الصحة والسكان لإطلاق عدة قوافل طبية في عدد من المحافظات ضمن مبادرة «حياة كريمة»، وتساءل الكثير من المواطنين عن أماكن توزيع قوافل حياة كريمة.

خريطة توزيع أماكن توزيع قوافل حياة كريمة

وفي هذا الصدد، تستعرض«الأسبوع»، لزوارها ومتابعيها كل ما يخص خريطة توزيع أماكن توزيع قوافل حياة كريمة، وذلك من خلال خدمة إخبارية شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من هنا.

موعد انطلاق قوافل حياة كريمة

أما بالنسبة لموعد انطلاق القوافل الطبية، إنطلقت القوافل الطبية في 8 محافظات ضمن مبادرة حياة كريمة، من اليوم الأربعاء، وتستمر حتى يوم الخميس 26 ديسمبر 2024، ويجرى الكشف والحصول على العلاج مجانًا، وذلك في عدة تخصصات طبية

خريطة أماكن توزيع قوافل «حياة كريمة»
خريطة أماكن توزيع قوافل «حياة كريمة»

محافظات انطلاق القوافل الطبية

ومن المقرر أن تنطلق القافلة اليوم بـ8 محافظات، هي: أسوان، البحيرة، الغربية، المنوفية، بني سويف، دمياط، سوهاج، قنا.

قوافل طبية

أماكن القوافل الطبية في المحافظات

وتتركز أماكن القوافل الطبية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في الأماكن التالية:

1- الجعلاب بمحافظة أسوان.

2- أبو بكر الصديق مركز التحرير بمحافظة البحيرة.

3- كفر البسطويسي مركز المحلة بمحافظة الغربية.

4- الراهب مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

5- النويرة مركز إهناسيا بمحافظة بني سويف.

6- جمصة شرق مركز كفر البطيخ بمحافظة دمياط.

7- الكوامل بحري بمحافظة سوهاج.

8- أبو دياب غرب مركز دشنا بمحافظة قنا.

قوافل طبية مجانية

تخصصات الطبية بالقوافل

وتشمل التخصصات الطبية الموجودة بالقوافل الطبية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، الآتي:

- النساء والتوليد.

- خدمات تنظيم الأسرة.

- الأطفال.

- الباطنة.

- الأنف والأذن.

- العظام.

- الجراحة.

- الرمد.

- الأسنان.

- القلب.

- الجلدية.

- خدمات الأشعة والتحاليل.

- يتوافر بالقوافل الطبية صيدلية بها كل الأدوية.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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