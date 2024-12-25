الفرق بين المضاعفات والخطأ والإهمال الطبي، ومتى يجب سجن الطبيب؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 12:10 مساءً - المضاعفات الطبية والأخطاء الطبية والجرائم الطبية محل جدل داخل قانون المسئولية الطبية المعروض حاليا أمام مجلس النواب.

وكشف الدكتور محمد ممدوح عبدالباري، مدرس واستشاري أمراض الكلي، جامعة المنصورة عن الفرق بين المضاعفات الطبية والأخطاء الطبية.

ما هي المضاعفات الطبية؟

المضاعفات الطبية (Medical Complications)

هذه المضاعفات واردة الحدوث، حتى في حال قام الطبيب بكل الإجراءات الطبية بالشكل الصحيح.

منها على سبيل المثال:

- مريض حدث له نزيف بعد عملية خطيرة بالرغم أن الجراحة كانت سليمة.

- حساسية مفاجئة من دواء معين غير مسجل في سجلات المريض.

وما هو الوضع القانوني في حالة حدوث المضاعفات الطبية؟

طالما أن الطبيب التزم بالمعايير الطبية، وأبلغ المريض بالمضاعفات المحتملة، يجب ألا يكون هناك أي عقوبة على الطبيب.

ما هو الخطأ الطبي (Medical Error)؟

هو خطأ غير مقصود، كاتخاذه قرارا خاطئا، أو سهوا في العلاج، قد يسبب ضرر.

ويوجد مثال على ذلك:

- طبيب كتب جرعة دواء خطأ.

- تأخير في التشخيص بسبب عدم إجراء الفحوصات اللازمة.

- خطأ جراحي ليس بسبب الإهمال.

ما هو الوضع القانوني لحالة الخطأ الطبي؟

في غالبية الدول يحاسب الطبيب مدنيًا بدفع تعويض مالي للمريض وقد يوجه إليه تحذير، أو إيقاف عن العمل إذا تكرر الخطأ أو حسب حجمه.

ما هو الإهمال الطبي (Medical Negligence)

يحدث حين يهمل الطبيب بشكل واضح ومتعمد أو يتصرف باستهتار شديد تجاه المريض.

و مثال على ذلك:

- أن يجري طبيب عملية جراحية بدون تعقيم الأدوات.

- أن يتجاهل شكاوى المريض عن أعراض خطيرة.

- طبيب يقوم بإجراء طبي غير مصرح له به، كأن يقوم طبيب متخصص في أمراض الباطنة بإجراء عملية عملية جراحية على سبيل المثال.

ما الوضع القانوني في حالة الإهمال الطبي؟

دفع تعويض مالي كبير، وعقوبة تصل للسجن وسحب الترخيص من الطبيب بشكل نهائي.

ما هي الجرائم الطبية Medical Crimes؟

هذه جرائم ليس لها علاقة بالممارسة الطبية كالإتجار بالبشر أو الإيذاء العمد أو الجرائم المخلة بالشرف وهذه جرائم جنائية عقوبتها الحبس.

واوضح الدكتور محمد ممدوح عبدالباري ان اعتراض الاطباء على قانون المسئولية الطبية أنه أحيانًا النوع الأول وهو المضاعفات الطبية يتم التلاعب به واعتباره من النوع الثاني، والنوع الثاني اي الخطأ الطبي ليس عقوبته الحبس في أغلب دول العالم وهذا منطقي، لأنه ليس من الطبيعي أن يحاول بلطجي قـتـل شخص ما، كلمتكجه إلى الاستقبال لطبيب يحاول إنقاذ حياته، لكن حصل معه خطأ لأنه بشر أو تحت ضغط أو حالة المريض سيئة فيعامله القانون كمتهم جنائي، ويساوي بين إنسان كان يحاول أن ينقذ إنسان، وبلطجي يريد قتل إنسان.

وماذا سوف يحدث في حالة إقرار قانون المسئولية الطبية بصيغته الحالية؟

سوف يمارس الأطباء الطب الدفاعي مما يجعل الأطباء يبعدون قدر الإمكان عن التدخل مع الحالات المعقدة الصعبة لأن احتمالية نجاحها قليلة، مما يضيع فرص علاج كثيرة من المرضى ويضر بهم في النهاية

كان قد دعا مجلس النقابة العامة للأطباء، جموع أطباء مصر للمشاركة في جمعية عمومية طارئة يوم الجمعة 3 يناير 2025، لإعلان رفض مشروع قانون المسئولية الطبية بصيغته الحالية، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي لمشروع القانون الذي يتضمن مواد تقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية.

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