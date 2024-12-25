كاتب صحفي: مصر أصبحت قبلة تعليمية للوطن العربي وأفريقيا والشرق الأوسط (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 12:06 مساءً - كشف محمد الشرقاوي، الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن التعليمي، جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال عام 2024، من أجل تطوير المنظومة التعليمية.

وأوضح الشرقاوي، خلال لقائه مع الإعلامية نهاد سمير و الإعلامي أحمد دياب في برنامج «صباح البلد» المُذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن مصر أصبحت قبلة تعليمية للوطن العربي وأفريقيا والشرق الأوسط، في التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي.

وتابع الشرقاوي: «محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم الحالي، تمكن من حل بعض المشكلات التي كانت تعاني منها المنظومة التعليمية في مصر خلال الفترة الماضية».

واستطرد محمد الشرقاوي: «العملية التعليمية في مصر علشان توصل للمرحلة الطبيعية بتاعتها، الطالب المفروض يتصرف عليه 10 آلاف دولار، بإجمالي يصل إلى 50 تريليون جنيه على جميع الطلاب».