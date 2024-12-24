للمرة الثانية.. تفاصيل مد فترة حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 01:11 مساءً - شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. يبحث العديد من المواطنين عن آخر موعد للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي، خاصة بعدما قررت وزارة الإسكان مد فترة التقديم لـشقق الإسكان الاجتماعي الجديدة 2024 للمرة الثانية رسميًا.

شقق الإسكان الاجتماعي 2024

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مد فترة حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وأعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن مد فترة التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة 2024، ورفع المستندات الخاصة بمشروع سكن لكل المصريين 5، عبر الموقع الإلكتروني للصندوق حتى يوم الأربعاء 15 يناير 2025.

آخر موعد لشراء كراسات شروط شقق الإسكان 2024

وقررت وزارة الإسكان، مد فترة شراء كراسات شروط شقق الإسكان 2024 وسداد مقدم جدية الحجز للمواطنين الراغبين في حجز وحدة سكنية ضمن إعلان المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 5 وذلك حتى الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 بدلًا من 24 ديسمبر.

كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2024

ويمكن الحصول على كراسة شروط الإسكان الاجتماعي من مكاتب البريد المتواجدة في كافة المحافظات التي يتضمنها الطرح، حيث يبلغ عددها نحو 400 مكتب، والتي تبدأ العمل بداية من الساعة الـ8 صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.

ويتم شراء كراسة الشروط بسعر 300 جنيه، وسداد المصروفات الإدارية المقدرة بـ355 جنيها، من مكاتب البريد المميكن بالمدن المطروح بها الوحدات السكنية.

رابط للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024

ويمكن للأشخاص الراغبين في التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي، الدخول على الرابط الخاص بالتقديم من خلال موقع صندوق الإسكان الاجتماعي.

خطوات التقديم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

ويتبع المواطن الخطوات التالية حتى يقوم بحجز وحدات الإسكان الاجتماعي، والتي جاءت كما يلي:

1- الدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي، من الضغط هنــــــــــا.

2- يقوم المواطن بإدخال بياناته ومرفق معها صورة بطاقة الرقم القومي المُكون من 14 رقمًا ويُشترط أن تكون سارية.

3- يختار الدور الذي يرغب في السكن به.

4- يضغط على أيقونة أرغب التقديم، وملء كافة البيانات المطلوبة.