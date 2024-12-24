وزير الدفاع يتفقد أحد تشكيلات قوات الدفاع الجوي ويلتقي عددًا من المقاتلين (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 12:51 مساءً - تفقد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أحد تشكيلات قوات الدفاع الجوي، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة، والذي يأتي في إطار المتابعة الميدانية للإطمئنان على مدى الجاهزية والإستعداد القتالي للقوات المسلحة.

وشاهد القائد العام للقوات المسلحة، عددًا من الأنشطة التدريبية لوحدات الدفاع الجوي، كما تفقد القوات المنفذة للأنشطة، وناقش عدداً من القادة والضباط في أساليب تنفيذهم لمهامهم وفقاً لتخصصاتهم المختلفة.

أعقب ذلك المرور على مركز القيادة التعبوى المشترك وإستمع إلى شرح مفصل تضمن عرض الخطط والقرارات المنفذة لتأمين المجال الجوي في نطاق التشكيل، كما شاهد نموذجاً لصد هجمة معادية عكس مدى الإستعداد القتالى العالى لرجال الدفاع الجوى.

كما التقى القائد العام للقوات المسلحة بعدد من مقاتلي الدفاع الجوي، حيث بدأ اللقاء بكلمة الفريق ياسر الطودي قائد قوات الدفاع الجوى أكد خلالها حرص رجال الدفاع الجوى على الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية القتالية لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم تحت مختلف الظروف، مشيراً إلى ما تمتلكه قوات الدفاع الجوي من قدرات تكنولوجية حديثة تمكنها من حماية سماء مصر وتأمين مجالها الجوي ضمن المنظومة القتالية المتكاملة للقوات المسلحة.

ونقل الفريق أول عبد المجيد صقر تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لمقاتلي الدفاع الجوي، مشيراً إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التطوير الدائم لخطط وبرامج التدريب القتالي وفقاً للأسس العلمية المدروسة وأن الفرد المقاتل يُعد الثروة الحقيقية للقوات المسلحة وركيزتها للدفاع عن الوطن وصون مقدساته، وإستعرض القائد العام للقوات المسلحة خلال كلمته الأحداث الجارية في ظل ماتموج به المنطقة من متغيرات متسارعة وانعكاساتها على أمن مصر القومي، مؤكداً أن الدولة المصرية تمتلك القدرة لتحقيق التوازن الإقليمى بالمنطقة.