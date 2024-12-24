«اتحقق.. قبل ما تصدق» حملة لهيئة الاستعلامات لمكافحة الشائعات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 12:51 مساءً - أصدر الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، توجيهاته ببدء حملة شاملة للتوعية الجماهيرية من مخاطر الشائعات التي تستهدف الإضرار بالدولة واستقرارها ومنجزاتها، والمساس بوحدة الشعب وتماسكه وثقته في مؤسساته الوطنية.

وكلف رشوان قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة بأن تشمل أنشطة حملة التوعية كل محافظات الجمهورية عبر مراكز الإعلام الداخلي وكذلك المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، وأن تتوجه بخطاب وطني واع إلى كل فئات المجتمع في المجتمعات المحلية في كل المدن والقرى.

من جانبه.. صرح أحمد يحيى مجلى رئيس قطاع الإعلام الداخلي بأن الحملة قد بدأت بالفعل بناء على توجيهات رئيس الهيئة، وانطلقت أنشطتها تحت شعار إتحقق.. .قبل ما تصدق» من أجل نشر الوعى بشأن التعامل مع ما يتم نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي من معلومات مغلوطة وشائعات كاذبة تلحق الضرر بالمجتمع.

وناشد رئيس قطاع الإعلام الداخلي المواطنين من كل الأعمار والفئات بضرورة التدقيق قبل تصديق أو نقل أو إعادة نشر أي معلومة تنشر على وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بالتأكد من حقيقة الجهة التي تقف وراء النشر، ومدى مصداقيتها وأهدافها، والمصادر التي استندت إليها، مؤكداً ضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية والموثوقة للتعرف على الحقائق بشأن كل الموضوعات التي يتم الحديث عنها.

وأضاف مجلى أن نحو 96 مركزا إعلامياً في اكثر من (60) مجمعاً للإعلام في أنحاء الجمهورية يشاركون في جهود حملة التوعية من خلال ندوات ومحاضرات وورش عمل ولقاءات جماهيرية.