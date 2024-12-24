الحق الفرصة.. آخر موعد للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي بعد مد فترة التسجيل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 12:36 مساءً - أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مد حجز شقق الإسكان الاجتماعي، جاء بسبب الإقبال المتزايد على الحجز، وأضحت أن قرار المد يأتي في إطار تسهيل إجراءات الحجز، وإنهاء الأوراق المطلوبة من المواطنين واللازمة للحجز، والتي تتمثل في محل الإقامة وإيصال مرافق بعنوان الإقامة ومفردات مرتب من جهة العمل وبرنت تأميني.

شقق الإسكان الاجتماعي

وصرح صندوق الإسكان الاجتماعى، أن قرارمد فترة حجز شقق الإسكان الاجتماعى ضمن المرحلة الخامسة من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، مستمر للحجز عبر الموقع الإلكتروني الرسمي حتى 15 يناير 2025، للمواطنين الذين اشتروا كراسة الشروط وسددوا مقدم جدية الحجز.

كراسة شروط شقق الإسكان

ووفقا للمعلن رسميا من قبل صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، فإن مد فترة حجز شقق الإسكان الاجتماعي، مقتصرة فقط على الحجز الإلكتروني والتسجيل عبر موقع الصندوق، ولكن لم يشمل المد شراء كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعى، أى أن آخر موعد لشراء كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعى ضمن «سكن لكل المصريين 5 سيكون كما هو 31 ديسمبر الجاري.

وأكد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن قرار مد فترة الحجز الإلكتروني لشقق الإسكان الاجتماعى، وهذا لتسهيل إجراءات الحجز وإنهاء الأوراق المطلوبة للحجز، للمواطنين الذين تقدموا لشراء كراسة الشروط وسددوا مقدم الحجز، ويرغبون في فرصة لتسجيل الأوراق عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعى.

جميع شقق الإسكان الاجتماعى، ضمن إعلان «سكن لكل المصريين 5، سوف يطبق عليها نظام الأولويات،

- للمتزوج ويعول.

- الأرملة -الأرمل ويعول.

- المطلقة -المطلق ويعول.

- المتزوج ولا يعول.

- الأعزب ويشمل (المطلق ولا يعول، الأرمل ولا يعول، الأرملة ولا تعول، المطلقة ولا تعول).

- تكون الأولوية للأسرة الأقل عددا (في حالة المتزوج -الأرمل- المطلق الذي يعول).

- في حالة تساوي العدد تكون الأولوية للأكبر سنًا.