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الحق الفرصة.. آخر موعد للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي بعد مد فترة التسجيل - أخبار كلمتك

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الحق الفرصة.. آخر موعد للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي بعد مد فترة التسجيل - أخبار كلمتك

الحق الفرصة.. آخر موعد للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي بعد مد فترة التسجيل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 12:36 مساءً - أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مد حجز شقق الإسكان الاجتماعي، جاء بسبب الإقبال المتزايد على الحجز، وأضحت أن قرار المد يأتي في إطار تسهيل إجراءات الحجز، وإنهاء الأوراق المطلوبة من المواطنين واللازمة للحجز، والتي تتمثل في محل الإقامة وإيصال مرافق بعنوان الإقامة ومفردات مرتب من جهة العمل وبرنت تأميني.

شقق الإسكان الاجتماعي

وصرح صندوق الإسكان الاجتماعى، أن قرارمد فترة حجز شقق الإسكان الاجتماعى ضمن المرحلة الخامسة من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، مستمر للحجز عبر الموقع الإلكتروني الرسمي حتى 15 يناير 2025، للمواطنين الذين اشتروا كراسة الشروط وسددوا مقدم جدية الحجز.

كراسة شروط شقق الإسكان

ووفقا للمعلن رسميا من قبل صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، فإن مد فترة حجز شقق الإسكان الاجتماعي، مقتصرة فقط على الحجز الإلكتروني والتسجيل عبر موقع الصندوق، ولكن لم يشمل المد شراء كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعى، أى أن آخر موعد لشراء كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعى ضمن «سكن لكل المصريين 5 سيكون كما هو 31 ديسمبر الجاري.

شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وأكد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن قرار مد فترة الحجز الإلكتروني لشقق الإسكان الاجتماعى، وهذا لتسهيل إجراءات الحجز وإنهاء الأوراق المطلوبة للحجز، للمواطنين الذين تقدموا لشراء كراسة الشروط وسددوا مقدم الحجز، ويرغبون في فرصة لتسجيل الأوراق عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعى.

شقق الإسكان الاجتماعي

جميع شقق الإسكان الاجتماعى، ضمن إعلان «سكن لكل المصريين 5، سوف يطبق عليها نظام الأولويات،

- للمتزوج ويعول.

- الأرملة -الأرمل ويعول.

- المطلقة -المطلق ويعول.

- المتزوج ولا يعول.

- الأعزب ويشمل (المطلق ولا يعول، الأرمل ولا يعول، الأرملة ولا تعول، المطلقة ولا تعول).

- تكون الأولوية للأسرة الأقل عددا (في حالة المتزوج -الأرمل- المطلق الذي يعول).

- في حالة تساوي العدد تكون الأولوية للأكبر سنًا.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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