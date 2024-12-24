وزارة التربية والتعليم تكشف تفاصيل استعداداتها لامتحانات الترم الأول 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 12:36 مساءً - امتحانات الترم الأول 2025.. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل استعداداتها لعقد امتحانات الترم الأول 2025 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، تزامنًا مع اقتراب موعد عقدها.

استعداد الوزارة لإجراء امتحانات الترم الأول 2025

أكدت وزارة التربية والتعليم، على انتهاء المديريات والإدارات التعليمية، لوضع أسئلة امتحانات الترم الأول 2025 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، مشددة على المديريات والإدارات بضرورة تأمين الامتحانات والعمل على انتظام سيرها.

عدم اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان الامتحانية

وشددت الوزارة، على منع اصطحاب الطلاب والمراقبين والملاحظين وكافة الأشخاص القائمين على الامتحانات للهواتف المحمولة داخل اللجان الامتحانية.

أسئلة امتحانات الترم الأول 2025

وأوضحت الوزارة، أن أسئلة امتحانات الترم الأول 2025 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، ستكون موزعة على كافة جزيئات المنهج الدراسي الذي تم شرحه للطلاب على مدار الفصل الدراسي الأول.

توفير بيئة مناسبة للطلاب

وأكدت الوزارة، على المديريات والإدارات التعليمية بضرورة القضاء على أي ظواهر سلبية خلال فترة امتحانات الترم الأول 2025 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، مشددة على ضرورة توفير أجواء هادئة ومناسبة للطلاب للإجابة على أسئلة الامتحانات.

موعد امتحانات الترم الأول 2025 لصفوف النقل

ومن المقرر أن تبدأ المديريات والإدارات التعليمية، بعقد وإجراء امتحانات الترم الأول 2025 لطلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاث «الابتدائية - الإعدادية - الثانوية» من يوم السبت الموافق 11 وحتى الخميس 16 يناير المقبل.

امتحانات الترم الأول 2025 للشهادة الإعدادية

بينما تبدأ مديريات وإدارات التربية والتعليم، في إجراء امتحانات الترم الأول 2025 لطلاب الشهادة الإعدادية من يوم السبت الموافق 18 يناير، وتنتهي امتحانات الترم الأول 2025 لطلاب الشهادة الإعدادية يوم الخميس 23 من نفس الشهر.