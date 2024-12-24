رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج السياحي 2025 عبر البوابة ‏المصرية الموحدة للحج - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 12:36 مساءً - قرعة الحج السياحي 2025.. أعلنت وزارة السياحة والآثار، أسماء الفائزين بالقرعة الإلكترونية للحج السياحي لعام 2025، أمس الإثنين 23 ديسمبر، بأحد فنادق القاهرة، ويبحث العديد من الراغبين في أداء فريضة الحج لعام 1446، عن رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج السياحي 2025.

رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج السياحي 2025

وتوفر كلمتك، لزوارها ومتابعيها كل ما يخص رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج السياحي 2025، وذلك من خلال خدمة إخبارية شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من هنا.

رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج السياحي 2025

وللراغبين في الاستعلام عن قرعة الحج، أتاحت وزارة السياحة، رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج السياحي لعام 2025 بعد انتهاء القرعة، عبر موقع بوابة الحج المصرية من خلال هذا الرابط.

الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج السياحي 2025

-زيارة بوابة الحج المصرية الإلكترونية من هنا.

-إدخال الرقم القومي للمتقدم.

-التحقق من صحة البيانات المدخلة.

-عرض النتيجة فورًا بعد إدخال البيانات.

-في حال الفوز، ستصل تفاصيل الرحلة عبر البريد الإلكتروني أو رسالة نصية.

-يتعين على الفائزين في قرعة الحج السياحي 2025 تسديد كامل قيمة برنامج الحج خلال 15 يومًا من إعلان النتيجة، تجنبًا لاختيار مُتقدم آخر في قرعة الحج.

أسعار الحج السياحي 2025

وتختلف أسعار الحج السياحي 2025 للبرامج الاقتصادية والخمس نجوم والبري والطيران، وهي كالآتي:

أسعار الحج السياحي الاقتصادي طيران

- سعر الحج الاقتصادي أ موسم كامل بفنادق وحتى 1250 متر بـ 295 ألف جنيه.

- سعر الحج الاقتصادي ب موسم كامل بفنادق بعد 1250 متر وحتى 2000 متر بـ 275 ألف جنيه.

- سعر الحج الاقتصادي ج تسكين الحجاج بالمناطق المعتاد تسكين الحجاج بـ 250 ألف جنيه.

أسعار الحج السياحي بري

- سعر الحج السياحي البري أ موسم كامل بفنادق وحتى 1250 متر بـ 260 ألف جنيه.

- سعر الحج السياحي البري ب موسم كامل بفنادق بعد 1250 متر وحتى 2000 متر بـ 245 ألف جنيه.

- سعر الحج السياحي البري جـ تسكين الحجاج بالمناطق المعتاد تسكين الحجاج بـ 225 ألف جنيه.

أسعار الحج السياحي الـ 5 نجوم

- سعر الحج خمس نجوم أ من ساحة الحرم وحتى 250 متر بـ 580 ألف جنيه.

- سعر الحج خمس نجوم ب من ساحة الحرم وحتى 1250 متر بـ 520 ألف جنيه.