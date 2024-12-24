وزير الدفاع يتفقد أحد تشكيلات قوات الدفاع الجوي ويلتقي عددًا من المقاتلين (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 12:15 مساءً - تفقد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أحد تشكيلات قوات الدفاع الجوي، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة، والذي يأتي في إطار المتابعة الميدانية للإطمئنان على مدى الجاهزية والاستعداد القتالي للقوات المسلحة.

الاستعداد القتالى العالى لرجال الدفاع الجوى

وشاهد القائد العام للقوات المسلحة عددًا من الأنشطة التدريبية لوحدات الدفاع الجوى، كما تفقد القوات المنفذة للأنشطة، وناقش عددًا من القادة والضباط فى أساليب تنفيذهم لمهامهم وفقًا لتخصصاتهم المختلفة، أعقب ذلك المرور على مركز القيادة التعبوي المشترك واستمع إلى شرح مفصل تضمن عرض الخطط والقرارات المنفذة لتأمين المجال الجوى فى نطاق التشكيل، كما شاهد نموذجًا لصد هجمة معادية عكس مدى الاستعداد القتالى العالى لرجال الدفاع الجوى.

قوات الدفاع الجوى وقدراتها تكنولوجية

كما التقى القائد العام للقوات المسلحة بعدد من مقاتلى الدفاع الجوى، حيث بدأ اللقاء بكلمة الفريق ياسر الطودى قائد قوات الدفاع الجوى أكد خلالها حرص رجال الدفاع الجوى على الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية القتالية لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم تحت مختلف الظروف، مشيرًا إلى ما تمتلكه قوات الدفاع الجوى من قدرات تكنولوجية حديثة تمكنها من حماية سماء مصر وتأمين مجالها الجوى ضمن المنظومة القتالية المتكاملة للقوات المسلحة.

ونقل الفريق أول عبد المجيد صقر تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لمقاتلي الدفاع الجوى، مشيرًا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التطوير الدائم لخطط وبرامج التدريب القتالى وفقًا للأسس العلمية المدروسة وأن الفرد المقاتل يُعد الثروة الحقيقية للقوات المسلحة وركيزتها للدفاع عن الوطن وصون مقدساته، واستعرض القائد العام للقوات المسلحة خلال كلمته الأحداث الجارية فى ظل ماتموج به المنطقة من متغيرات متسارعة وانعكاساتها على أمن مصر القومى، مؤكدًا أن الدولة المصرية تمتلك القدرة لتحقيق التوازن الإقليمى بالمنطقة.

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