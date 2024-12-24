وصلت إلى 7500 جنيه و5 آلاف اشتراك بمعهد ‏المحاماة.. استياء بين شباب خريجي الحقوق بسبب ‏رسوم القيد بنقابة المحامين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 12:01 مساءً - سادت حالة من الاستياء بين خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون الراغبين فى الانضمام لنقابة المحامين، بعدما رفع قيمة الاشتراك بالنقابة لتصل إلى 7500 جنيه إلى جانب 5 آلاف جنيه اشتراك بمعهد المحاماة، ووصف البعض منهم أن النقابة تريد انضمام الأغنياء فقط لعضويتها، وأنها بذلك تكون أغنى نقابة في مصر.

وتشمل رسوم القيد بقيمتها الجديدة 1500 جنيه رسم سحب ملف الاشتراك، و4آلاف قيمة رسوم قيد فعلية، و5 آلاف رسوم اشتراك بمعهد المحاماة لا بد من دفعها، والتوقيع على إقرار بحضور محاضرات المعهد، إلى جانب 500 جنيه كشف طبى، و200 جنيه دمغات، وحوالى 1000 جنيه قيمة استخراج شهادة تحركات من الجوازات وفيش وتشبيه وأوراق أخرى مطلوبة.

ويتخرج في كليات الحقوق والشريعة والقانون آلاف الخريجين سنويًا الأغلبية العظمى منهم تتجه للعمل بالمحاماة، وحتى وأن من لا يعمل بالمهنة الجميع يرغب في الانضمام للنقابة من أجل المزايا والتغطية التي تقدمها النقابة لأبنائها ولكن ارتفاع الرسوم الذى يحدث لأول مرة منذ سنوات وجد حالة إحباط بين شباب الخريجين.

وقال كريم كامل خريج كلية الحقوق جامعة حلوان المفروض أننا فى بداية الطريق وتخرجنا في كليتنا واتجهنا لسوق العمل الخاص بنا.. فكيف يكون الانضمام إلى النقابة بكل هذه التكلفة ونحن فى بداية الطريق؟

هل أصبحت النقابة للأغنياء لأنه لا يخفى على أحد أننا ما زلنا نمثل عبئًا على أسرنا حتى نستطيع العمل والإنفاق على أنفسنا، فأي اسرة يمكنها تدبير أكثر من 13 ألف جنيه لابن واحد فقط ليحصل على كارنيه مزاولة مهنته ويستطيع بداية مشواره؟

ويضيف إيهاب ياسر: منذ سنوات قليلة والدفعات السابقة لنا كان الاشتراك بالمعهد، ورسوم القيد لا تتعدى 6 آلاف جنيه فكيف يتم رفع كل هذه القيمة مرة واحدة، حتى وإن كانت النقابة تقدم خدمات فهي مثل أى نقابة كالصحفيين والمهندسين، وحتى الأطباء رسومها لا تتعدى 8 آلاف جنيه وأقل، لا بد من مراجعة القرار خاصة رفع رسوم معهد المحاماة، والتي هي عبارة عن محاضرات يحضرها المحامي بالنقابات الفرعية.. لماذا ترتفع تكلفتها لهذا الحد؟

وتعلق مريم سلامة خريجة حقوق حلوان دفعة 2023 رفع رسوم القيد هذا العام بالنقابة ليست في متناول الكل حتى وإن كان المبلغ طبيعيًّا للبعض، ولكن الأغلبية منا تجد مشقة في جمعه خاصة وهناك أوراق يتم استخراجها وتقدم مع الملف والمقابلة الشخصية التي تلزمنا بزى رسمي كلها أمور جانبية مكلفة غير الرسوم المدفوعة، واتجهت للعمل من أجل استكمال مبلغ القيد وجمعه، والمفروض أن النقابة تكون من أول الجهات التى تساعد شبابها للانضمام إليها.

وسألنا بعض أعضاء المجلس رد علينا بأن كل رسوم جديدة من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة، ولتقديم تغطية علاجية كبيرة، ومن الممكن الحصول على كل هذه الخدمات من المحامين العاملين بالمهنة بالفعل فهم المقدم لهم الخدمة فعليًا، ولديهم دخل للأنفاق على مشروع العلاج، وخدمات النقابة.

وأكد حامد على موظف بالإدارة المالية بالنقابة أن النظام الجديد للقيد بالنقابة رفع الرسوم من أجل صالح المحامين وتقديم خدمات مميزة خاصة بعد إنشاء نوادٍ للمحامين على أعلى مستوى بالعديد محافظات الجمهورية، كما أنه تم تقسيم المشتركين حديثًا لفئات عمرية فالعضو تحت سن 30 عامًا يدفع قيمة الاشتراك 7335 غير اشتراك معهد المحاماة، أما لو كان بين 30 إلى 35 عامًا فالاشتراك 9195 جنيهًا فى حين أن تحت سن الخمسين يدفع 13935 جنيهًا، وكلما زاد السن ارتفعت القيمة وهذا معمول به فى كافة النقابات كما أن النقابة قامت بعمل إجراءات جديدة كالكشف الطبي والمقابلة الشخصية وكلها لصالح شباب المحامين وللارتقاء بالمهنة.